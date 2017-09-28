В Чапаевске без газа остались 1200 домов с населением более 8,5 тыс. человек

В среду, 27 сентября, в 22:05 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что частным лицом при проведении земляных работ поврежден подземный газопровод высокого давления диаметром 300 мм на ул. Платона Лютаева в п. Титовка города Чапаевск, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

Аварийно-ремонтной бригадой ООО "СВГК" газопровод перекрыт, угрозы взрыва нет.

По данным чрезвычайной службы, в результате случившегося без газоснабжения осталось 1200 частных домов с населением 8540 человек, социально-значимые объекты под отключение не попали.

В ГУ МЧС России по Самарской области отмечают, что начало работ по ремонту поврежденного участка трубы запланировано на 8:00 28 сентября.