В Чапаевске без газа остались 1200 домов с населением более 8,5 тыс. человек

В среду, 27 сентября, в 22:05 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что частным лицом при проведении земляных работ поврежден подземный газопровод высокого давления диаметром 300 мм на ул. Платона Лютаева в п. Титовка города Чапаевск, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.
Аварийно-ремонтной бригадой ООО "СВГК" газопровод перекрыт, угрозы взрыва нет.
По данным чрезвычайной службы, в результате случившегося без газоснабжения осталось 1200 частных домов с населением 8540 человек, социально-значимые объекты под отключение не попали.
В ГУ МЧС России по Самарской области отмечают, что начало работ по ремонту поврежденного участка трубы запланировано на 8:00 28 сентября.
Последние комментарии
Вранье то,что дети были на другом уроке. Они еще выходили из класса, как обрушилась штукатурка. Многие дети все видели!!!!!!!!!!!!
Слава богу и спасибо врачам,что осталась жива...
Поражаюсь над таким враньём.про одежду не было её на берегу.(Причина смерти мужчины и обстоятельства случившегося устанавливаются.)ни чего подобного.
Это они могут. Меня они с переломом локтя со смещением и полностью нерабочей висячей рукой послали своим ходом в Семашко.
Бил ужасно ми там купалис когда спатели пришли и начили искат