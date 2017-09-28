Врачу-анестезиологу предъявили обвинение в изнасиловании пациентки

Ленинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Самарской области предъявлено обвинение 58-летнему врачу-анестезиологу Юрию Черникову в изнасиловании 31-летней пациентки.

"Расследование уголовного дела продолжается, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Самарской области по связям со СМИ Елена Шкаева. - Сейчас правоохранительными органами проводится ряд экспертиз, а также ряд других следственных мероприятий, по результатам которых дело будет передано в суд".

Напомним, по данным следствия, 2 августа подозреваемый на рабочем месте в частной косметологической клинике совершил половой акт с пациенткой, находившейся под общим наркозом.

Когда женщина вышла из наркоза, она сразу обратилась к специалисту, который зафиксировал факт надругательства.

Адвокат медика ранее заявлял, что его подзащитный не подавлял пациентку физически и видел ее реакцию - "одобрение и удовольствие". При этом он же признавал, что женщина находилась под действием кетамина, который раскрепощает. Врач также якобы объяснял свое поведение защитнику "минутным порывом, которому он не смог противостоять".

Сейчас Черников находится под домашним арестом. Во время допроса он дал признательные показания.