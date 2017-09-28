Врачу-анестезиологу предъявили обвинение в изнасиловании пациентки

Ленинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Самарской области предъявлено обвинение 58-летнему врачу-анестезиологу Юрию Черникову в изнасиловании 31-летней пациентки.
"Расследование уголовного дела продолжается, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Самарской области по связям со СМИ Елена Шкаева. - Сейчас правоохранительными органами проводится ряд экспертиз, а также ряд других следственных мероприятий, по результатам которых дело будет передано в суд".
Напомним, по данным следствия, 2 августа подозреваемый на рабочем месте в частной косметологической клинике совершил половой акт с пациенткой, находившейся под общим наркозом.
Когда женщина вышла из наркоза, она сразу обратилась к специалисту, который зафиксировал факт надругательства.
Адвокат медика ранее заявлял, что его подзащитный не подавлял пациентку физически и видел ее реакцию - "одобрение и удовольствие". При этом он же признавал, что женщина находилась под действием кетамина, который раскрепощает. Врач также якобы объяснял свое поведение защитнику "минутным порывом, которому он не смог противостоять".
Сейчас Черников находится под домашним арестом. Во время допроса он дал признательные показания.
Последние комментарии
это ты про ребенка так говоришь? а ты хотел что бы за этих котят их расстреляли ? слов нет про таких как ты , че в детстве обидели сверстники. ходил не кому не видимый без своего мнения . а теперь вот получите все по полной.
а если вы не чьи-то дети, то вам могут пригрозить судом за клевету и физической расправой, ничего не сможете доказать. известный пластик, мне обьяснили в темном углу без свидетелей на консультации, что я никто. я жалею, что в суд не подала сразу, а пыталсь поговорить. результат смотри выше. надо заранее делать аудио записи и видео всех встреч в деталях. не полагайтесь не репутацию, их интересуют только деньги. если надо они пойдут на все, чтобы не лишиться своей золотой жилы
Ну прям герои!!! А как смотреть как при них человека убивают так язык в ж..опу от страха.
Давно пора Сажать. Догадайтесь ОТКУДА ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ И КВАРТИРЫ ОТПИСАНЫ В ПРОБЛЕМНЫХ ОБЪЕКТАХ НА АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ В РАМКАХ УГОЛОВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ. ЗЕМЛЮ ОТПИСЫВАЛИ ГЕКТАРАМИ И КОМИССИИ ВСЕ НАРИСОВАННЫЕ ВСЕ ПОВЯЗАНЫ МЕЖДУ СОБОЙ ВО ВСЕХ ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В РЕГИОНЕ. Только потом Фурсов Олег комедию представляет жителям: "Кто землю бесхозную найдет- СОБЩАЙТЕ" СМЕШНО.
Где вы там "детишек" увидели? Это четко сформировавшиеся монстры и сволочи. Таким не место в цивилизованном обществе.