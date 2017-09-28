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Выпущена первая партия сэндвич-панелей для стадиона "Самара Арена"

САМАРА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 26 сентября, АО "Теплант" начало выпуск сэндвич-панелей для строительства стадиона "Самара Арена", который возводится к чемпионату мира по футболу 2018.

Выпущена первая партия сэндвич-панелей для стадиона "Самара Арена" Выпущена первая партия сэндвич-панелей для стадиона "Самара Арена"
Фото: Дмитрий Бурлаков

При выпуске первой партии присутствовали представители министерства строительства Самарской области, руководство АО "Теплант" и представителей акционеров компании - инвестиционного фонда "Бэринг Восток".

Сэндвич-панели Teplant светло-серого цвета толщиной - 170 мм будут использоваться для строительства внутренних помещений под трибунами стадиона "Самара Арена". Эти панели обладают повышенной огнестойкостью, высоким уровнем звукопоглощения и высокой прочностью. На данный момент на объект поставлено уже около 10 тыс. кв. м сэндвич-панелей.

Процесс выпуска панелей включает в себя изготовление плит минеральной ваты, параллельно ведется окраска металла. Затем на специальной линии происходит склеивание металлических пластин и минеральной ваты в трехслойный "сэндвич" требуемой толщины и разрезание его на панели необходимых размеров. За смену одна производственная линия "Тепланта" способна выпускать до 5 тыс. кв. метров продукции. Предприятие оборудовано тремя такими линиями.

И.о. генерального директора АО "Теплант" Валерий Ратанов отметил, что предприятие отмечает тройной праздник.

"Мы отмечаем 60 лет работы предприятия на российском строительном рынке - АО "Теплант" отсчитывает свою историю с момента запуска в 1957 году Куйбышевского завода минераловатных изделий. Три года назад 26 сентября 2014 года мы запустили в Тейково Ивановской области еще один завод по производству сэндвич-панелей. И очень символично, что сегодня мы выпускаем продукцию для строительства такого важного для всех любителей футбола объекта - стадиона "Самара Арена". Опыт у нас уже есть: на данный момент из сэндвич-панелей Teplant построены или строятся три из 12 стадионов к чемпионату мира по футболу 2018. Кроме "Самара Арены", это еще московские "Лужники" и "Открытие Арена". Мы надеемся, что скоро в числе объектов, которыми мы гордимся, появится также стадион в Екатеринбурге", - рассказал Валерий Ратанов.

И.о. врио замминистра строительства региона Вадим Чекмарев отметил, что "Теплант" - это уникальное предприятие с современным технологическим процессом, которое участвует в формировании культурного облика не только Самарской области и России, но и стран зарубежья, а стадион "Самара Арена" имеет особое значение для губернии. Вадим Чекмарев поздравил компанию с 60-летием и вручил сотрудникам предприятия почетные грамоты и благодарственные письма от регионального министерства строительства.

Александр Тяпин, директор по инвестициям фонда "Бэринг Восток", передал коллективу компании поздравления от члена консультационного совета фонда, дважды героя Советского Союза Алексея Леонова, а лучшие сотрудники завода получили в подарок книгу воспоминаний легендарного космонавта ("Время первых") с автографом автора.

Гид потребителя

Последние комментарии

Людмила Егорова 31 марта 2015 15:21 Управляющий ЗЖБИ №4 арестовал недвижимость бенефициара группы RВЕ Андрея Шокина

А сейчас так вообще поговаривают, что он хочет детей кормить... И хватает же совести у людей? Дети—это святое, к ним вообще только проверенных людей и компании можно подпускать!!!

Andrey Vasilev 31 марта 2015 11:20 Управляющий ЗЖБИ №4 арестовал недвижимость бенефициара группы RВЕ Андрея Шокина

А почему его просто не посадят? Столько этот Шокин наворовал и на свободе. ОК?

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Этот Шокин ушел из питания Москвы с большим скандалом, про него ходило тогда много слухов и сплетен, не знаю только сплетни ли это. Но люди постоянно высказывали недовольство питанием.

Максим Попов 20 января 2015 17:38 Саратовский "Волгомост" задолжал самарской компании 29,4 млн руб. за металлопродукцию

А за каким х.ром на такую сумму без оплаты поставляли железки? Видать кто то откаты брал

Thought Mind 01 сентября 2014 20:54 "КОШЕЛЕВ-проект" отпраздновал очередной День рождения

это проблема постоянная! ну понятно 9 мая не переносимый праздник! но остальные можно в субботу

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Выпущена первая партия сэндвич-панелей для стадиона "Самара Арена"

Выпущена первая партия сэндвич-панелей для стадиона "Самара Арена"

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