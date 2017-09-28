16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На ППС Сызрань успешно прошла тренировка по ликвидации ЧС Станция Безымянка признана самым удобным логистическим узлом для торговых операций с Китаем Компания "ИТЕКО" открыла возле Самары сервисный центр для коммерческого большегрузного транспорта В Красноглинском районе построят новый грузовой порт Резидент технопарка компания "ИННОВАТЕХСЕРВИС" разрабатывает ПО для управления группами роботов

Логистика Транспорт и связь

ПГК увеличила объем погрузки в границах Приволжской железной дороги

САМАРА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 96
Версия для печати

За 8 месяцев 2017 года Саратовский филиал АО "Первая Грузовая Компания" (ПГК) перевез более 3 млн тонн грузов, на 27% превысив аналогичный показатель прошлого года. Грузооборот филиала вырос на 33% и составил 4,2 млрд т-км. Доля ПГК в общем объеме перевозок по Приволжской железной дороге (ПривЖД) увеличилась с 13% до 15%.

Фото: Фото предоставлено АО "Первая Грузовая Компания"

"Рост погрузки - это результат эффективной работы специалистов и партнеров филиала по сокращению простоя вагонов под грузовыми операциями. Благодаря адресному взаимодействию с грузоотправителями мы сократили оборот вагона на 0,5 суток, что позволило высвободить и задействовать в погрузке дополнительно 2 700 вагонов", - пояснил директор филиала Сергей Титков.

Основную номенклатуру грузов составили нефть и нефтепродукты, химические и минеральные удобрения, черные металлы, цемент, кокс.

В частности, объем погрузки нефти и нефтепродуктов вырос относительно аналогичного периода прошлого года на 35%, до 917 тыс. тонн, химических и минеральных удобрений - в 2 раза, до 611 тыс. тонн, цемента - на 30%, до 367 тыс. тонн, кокса - в 4 раза, до 140 тыс. тонн.

Объем внутренних перевозок Саратовского филиала ПГК увеличился на 25% по отношению к январю-августу 2016 года и составил 2,5 млн тонн, объем экспортных грузов вырос на 36%, до 543 тыс. тонн.

Грузы следовали со станций ПривЖД в адрес грузополучателей Московской, Северо-Кавказской, Октябрьской, Куйбышевской, Свердловской, Горьковской и Восточно-Сибирской железных дорог, а также на экспорт - в страны ближнего и дальнего зарубежья через порты Черного и Балтийского морей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ян Ли 19 декабря 2014 18:12 Алексей Ушамирский вошел в состав совета директоров "Средневолжской логистической компании"

Нашли кого допустить к бюджету, это как в пословице, пустить козла в огород... Не уж то в Губ. думе не знают всю трудовую биографию этого человека или там все такие"честные". Строительство только одного ресторана на набережной вопряки принятому закону о распитии алкоголя, чего стоит и ещё много уголовно наказуемых дел обхода законов мошенническим путём.

Fani Fani 19 декабря 2014 15:25 Алексей Ушамирский вошел в состав совета директоров "Средневолжской логистической компании"

Это интересно: Кому принадлежат эти компании? Ultramaris Limited (Кипр)  405 363 122,00 руб. Mentaren Financial Limited (Кипр) 199 656 463,00 руб.

vladigor2006 30 января 2013 20:33 В 2013 г. КбшЖД планирует увеличить грузоперевозки на 2,2%

Кому это интересно? Поднимите руку.

Фото на сайте

Совместный рейд представителей депутатского корпуса и общественности

Совместный рейд представителей депутатского корпуса и общественности

Кольцо на Ракитовской развязке и тоннель под проспектом Кирова

Кольцо на Ракитовской развязке и тоннель под проспектом Кирова

На Волжском шоссе уже наполовину уложили верхний слой асфальта

На Волжском шоссе уже наполовину уложили верхний слой асфальта

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1