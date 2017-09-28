ПГК увеличила объем погрузки в границах Приволжской железной дороги

За 8 месяцев 2017 года Саратовский филиал АО "Первая Грузовая Компания" (ПГК) перевез более 3 млн тонн грузов, на 27% превысив аналогичный показатель прошлого года. Грузооборот филиала вырос на 33% и составил 4,2 млрд т-км. Доля ПГК в общем объеме перевозок по Приволжской железной дороге (ПривЖД) увеличилась с 13% до 15%.

"Рост погрузки - это результат эффективной работы специалистов и партнеров филиала по сокращению простоя вагонов под грузовыми операциями. Благодаря адресному взаимодействию с грузоотправителями мы сократили оборот вагона на 0,5 суток, что позволило высвободить и задействовать в погрузке дополнительно 2 700 вагонов", - пояснил директор филиала Сергей Титков.

Основную номенклатуру грузов составили нефть и нефтепродукты, химические и минеральные удобрения, черные металлы, цемент, кокс.

В частности, объем погрузки нефти и нефтепродуктов вырос относительно аналогичного периода прошлого года на 35%, до 917 тыс. тонн, химических и минеральных удобрений - в 2 раза, до 611 тыс. тонн, цемента - на 30%, до 367 тыс. тонн, кокса - в 4 раза, до 140 тыс. тонн.

Объем внутренних перевозок Саратовского филиала ПГК увеличился на 25% по отношению к январю-августу 2016 года и составил 2,5 млн тонн, объем экспортных грузов вырос на 36%, до 543 тыс. тонн.

Грузы следовали со станций ПривЖД в адрес грузополучателей Московской, Северо-Кавказской, Октябрьской, Куйбышевской, Свердловской, Горьковской и Восточно-Сибирской железных дорог, а также на экспорт - в страны ближнего и дальнего зарубежья через порты Черного и Балтийского морей.