Виктор Сазонов: "Мы должны оперативно проработать вопрос с мерами социальной поддержки населения"

В среду, 27 сентября, после первого заседания осенней сессии Самарской губернской думы врио губернатора Дмитрий Азаров провел рабочую встречу, в которой приняли участие председатель регионального парламента Виктор Сазонов, руководители и представители фракций.
Одной из основных тем обсуждения стал вопрос, связанный с мерами социальной поддержки различных категорий граждан, в том числе ветеранов труда, работающих пенсионеров, а также льготного проезда на общественном транспорте.
Об итогах встречи с Дмитрием Азаровым Волга Ньюс рассказал председатель губернской думы Виктор Сазонов.
"По итогам обсуждения главой региона было принято решение о создании рабочей группы для решения вопроса по социальным льготам. В нее войдут представители всех фракций губернской думы, представители правительства. Эта рабочая группа должна детально проанализировать сложившуюся ситуацию. Мы должны детально изучить возможности бюджета и выработать предложения, направленные на решение этой проблемы", - сказал Виктор Сазонов.
Председатель областного парламента добавил, что первое заседание рабочей группы состоится в ближайшее время, предполагается, что уже в следующий понедельник, 2 октября.
"Сроки выработки конкретного решения должны быть самые оптимальные. Не случайно, что глава региона в первый день своей работы поднял именно этот вопрос. Мы должны оперативно отработать эту проблему и внести соответствующие предложения на рассмотрение", - сказал Виктор Сазонов.
Последние комментарии
Наконец Самара проснулась от "рыбаковщины"
власть упреждает этим законом показатели преступности, которые они видят в статистике. Потребление алкоголя—криминогенный фактор в криминоголии написано.
Никто никому не мешает купить в суботу или в будние дни. и выпить в воскресение
Строительные площадки плевать хотели на все законы. Гастарбайтеры включают бетономешалки и подъемники с рассвета, мешая ночному сну, не что отдыху днем! "Сервис Д " на 3 Проезде и Печерской например. У них рабочий день с 700 утра в обход всех законов. Кто их накажет?
Популизм — 100% !!! Те, кто придумывает такие законы, скорее всего хотят выслужиться перед кем-то! Мне 38 лет, почему после работы в своём офисе в воскресенье после 18-00 я не могу купить 1 бут. чешского пива за 250 руб. ? Тот, кто придумывает такие законы, наверное сам имеет проблемы со спиртным, а у меня их нет, и не надо меня ограничивать.Я сам себя контролирую.