Виктор Сазонов: "Мы должны оперативно проработать вопрос с мерами социальной поддержки населения"

В среду, 27 сентября, после первого заседания осенней сессии Самарской губернской думы врио губернатора Дмитрий Азаров провел рабочую встречу, в которой приняли участие председатель регионального парламента Виктор Сазонов, руководители и представители фракций.

Одной из основных тем обсуждения стал вопрос, связанный с мерами социальной поддержки различных категорий граждан, в том числе ветеранов труда, работающих пенсионеров, а также льготного проезда на общественном транспорте.

Об итогах встречи с Дмитрием Азаровым Волга Ньюс рассказал председатель губернской думы Виктор Сазонов.

"По итогам обсуждения главой региона было принято решение о создании рабочей группы для решения вопроса по социальным льготам. В нее войдут представители всех фракций губернской думы, представители правительства. Эта рабочая группа должна детально проанализировать сложившуюся ситуацию. Мы должны детально изучить возможности бюджета и выработать предложения, направленные на решение этой проблемы", - сказал Виктор Сазонов.

Председатель областного парламента добавил, что первое заседание рабочей группы состоится в ближайшее время, предполагается, что уже в следующий понедельник, 2 октября.

"Сроки выработки конкретного решения должны быть самые оптимальные. Не случайно, что глава региона в первый день своей работы поднял именно этот вопрос. Мы должны оперативно отработать эту проблему и внести соответствующие предложения на рассмотрение", - сказал Виктор Сазонов.