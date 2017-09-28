16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Виктор Сазонов: "Мы должны оперативно проработать вопрос с мерами социальной поддержки населения" Общественная палата формирует новый созыв Фонду капитального ремонта изменили условия кредитования На финансирование народных дружин направят 50 млн рублей За семь месяцев 2017 года на дорогах области зарегистрировано 2 млн нарушений

Законотворчество Власть и политика

Виктор Сазонов: "Мы должны оперативно проработать вопрос с мерами социальной поддержки населения"

САМАРА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 887
Версия для печати

В среду, 27 сентября, после первого заседания осенней сессии Самарской губернской думы врио губернатора Дмитрий Азаров провел рабочую встречу, в которой приняли участие председатель регионального парламента Виктор Сазонов, руководители и представители фракций.

Одной из основных тем обсуждения стал вопрос, связанный с мерами социальной поддержки различных категорий граждан, в том числе ветеранов труда, работающих пенсионеров, а также льготного проезда на общественном транспорте.

Об итогах встречи с Дмитрием Азаровым Волга Ньюс рассказал председатель губернской думы Виктор Сазонов.

"По итогам обсуждения главой региона было принято решение о создании рабочей группы для решения вопроса по социальным льготам. В нее войдут представители всех фракций губернской думы, представители правительства. Эта рабочая группа должна детально проанализировать сложившуюся ситуацию. Мы должны детально изучить возможности бюджета и выработать предложения, направленные на решение этой проблемы", - сказал Виктор Сазонов.

Председатель областного парламента добавил, что первое заседание рабочей группы состоится в ближайшее время, предполагается, что уже в следующий понедельник, 2 октября.

"Сроки выработки конкретного решения должны быть самые оптимальные. Не случайно, что глава региона в первый день своей работы поднял именно этот вопрос. Мы должны оперативно отработать эту проблему и внести соответствующие предложения на рассмотрение", - сказал Виктор Сазонов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 19 апреля 2016 11:21 В Госдуме повторно рассмотрят инициативу самарских депутатов по памятникам культуры, находящимся в частной собственности

Наконец Самара проснулась от "рыбаковщины"

Нина Павловна 29 июля 2015 13:51 С 1 августа дополнительно ограничат торговлю спиртным

власть упреждает этим законом показатели преступности, которые они видят в статистике. Потребление алкоголя—криминогенный фактор в криминоголии написано.

Алексей Леший 24 июня 2015 12:12 С 1 августа дополнительно ограничат торговлю спиртным

Никто никому не мешает купить в суботу или в будние дни. и выпить в воскресение

Лика 24 июня 2015 11:38 Депутаты хотят подарить самарцам дневной сон

Строительные площадки плевать хотели на все законы. Гастарбайтеры включают бетономешалки и подъемники с рассвета, мешая ночному сну, не что отдыху днем! "Сервис Д " на 3 Проезде и Печерской например. У них рабочий день с 700 утра в обход всех законов. Кто их накажет?

Виталий Луканов 24 июня 2015 09:09 С 1 августа дополнительно ограничат торговлю спиртным

Популизм — 100% !!! Те, кто придумывает такие законы, скорее всего хотят выслужиться перед кем-то! Мне 38 лет, почему после работы в своём офисе в воскресенье после 18-00 я не могу купить 1 бут. чешского пива за 250 руб. ? Тот, кто придумывает такие законы, наверное сам имеет проблемы со спиртным, а у меня их нет, и не надо меня ограничивать.Я сам себя контролирую.

Фото на сайте

Конференция "Великая российская революция: история и современность"

Конференция "Великая российская революция: история и современность"

16-18 апреля областные парламентарии посетили с дружественным визитом Крым

16-18 апреля областные парламентарии посетили с дружественным визитом Крым

Создан совет непарламентских партий при председателе губдумы

Создан совет непарламентских партий при председателе губдумы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1