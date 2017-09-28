Интернет-банк для МСБ переходит на новый уровень

Промсвязьбанк представил концепцию нового Интернет-банка "Мой бизнес" на 9-й ежегодной конференции "Электронные платежи и денежные переводы-2017". После одного из последних обновлений в системе появилась возможность открыть расчетный счет в рублях и валюте. Уже сейчас клиенты могут подписывать платежи в рублях и другие документы с помощью облачной электронной подписи, которую используют для входа в мобильный банк.
Иван Паткин, директор по электронному бизнесу среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка, рассказал, что интернет-банк позволяет клиентам создавать и отправлять платежные поручения в рублях, подключать продукты банка и работать с документами. Также пользователям доступна информация по счету, в том числе выписка, графики и диаграммы. Отличается новый интернет-банк и внешне: яркий, современный дизайн и интуитивно понятный интерфейс позволяют осуществлять операции быстро.
"Банковский рынок серьезно меняется, и это должно отражаться на наших продуктах. Новый интернет-банк синхронизируется с мобильным банком, что делает процесс работы в нем быстрым и удобным", - рассказывает Иван Паткин.
Эксперты регулярно оценивают PSB On-Line как передовой и функциональный интернет-банк. Например, в 2016 году Промсвязьбанк занял второе место в рейтинге эффективности интернет-банков для профессионального малого бизнеса.
Интернет-банк "Мой бизнес" доступен по ссылке https://business.psbank.ru.
ПАО "Промсвязьбанк", Москва (год основания - 1995) - один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 151 млрд рублей по состоянию на 01.07.2017 согласно данным по МСФО. Компании "Промсвязь Капитал Б.В." принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,7457% - Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% - НПФ "Будущее", 9,9999% - НПФ "САФМАР" и НПФ "Доверие", входящим в одну группу лиц, 10% - ПАО МКБ в рамках РЕПО. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: "ВВ-" Standard & Poorʼs (прогноз негативный), "Ba3" Moodyʼs Investors Service (прогноз негативный), а также национальный рейтинг от рейтингового агентства Эксперт РА на уровне "ruA" (прогноз стабильный). В рейтинге "РБК 500: Рейтинг российского бизнеса" по итогам 2015 года Промсвязьбанк занимает 85-е место. Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 300 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер - PSBR). www.psbank.ru . Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3251 от 17 декабря 2014 г.