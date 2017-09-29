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Дорожное строительство Транспорт и связь

Самара вышла из ТОП-10 городов с самыми "убитыми" дорогами

САМАРА. 29 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 28 сентября, Общероссийский народный фронт опубликовал данные рейтинга "Карта убитых дорог". Самары, которая еще в начале года входила в ТОП-10 городов с самыми плохими дорогами, в "позорной десятке" больше нет.

Главная цель проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" - привлечь граждан к формированию дорожной политики в регионах и улучшить качество дорог. В феврале этого года был запущен сайт проекта, на котором каждый желающий может отметить дорогу, требующую ремонта. Активисты ОНФ проводили мониторинг актуального состояния дорог в городах.

По данным экспертов, лучшие в России дороги находятся, как и прежде, в Тюмени, а также в Майкопе и Белгороде. В тройку городов с худшими дорогами вошли Махачкала, Орск и Тверь. Самара, которая по итогам прошлого рейтинга, опубликованного в начале года, замыкала десятку городов с самыми "убитыми" дорогами, на этот раз в ТОП-10 не вошла.

Всего на интерактивную карту за восемь месяцев было добавлено более 22,5 тыс. км дорог, требующих ремонта, которые собрали более 574 тыс. голосов пользователей. При составлении рейтинга самарцы отличились активностью: Самара вышла в лидеры по числу проголосовавших, свою отметку на карте поставили 6,5 тыс. жителей.

В ТОП-5 дорог, которые, по мнению горожан, более всего требуют ремонта, вошли Гаражный проезд (718 голосов), Саратовский переулок (667 голосов), ул. Дыбенко (662 голоса), ул. Гастелло (660 голосов) и Заводское шоссе (653 голоса). Руководитель регионального исполнительного комитета ОНФ в Самарской области Владимир Марин рассказал, что список самых разбитых дорог активисты передали в департамент транспорта и профильное министерство.

"Выяснилось, что все эти дороги включены в план ремонта, а на ул. Дыбенко работы уже ведутся, - отметил он. - Самара вышла из числа регионов с самыми плохими дорогами. Мы видим, что самые проблемные с точки зрения горожан магистрали уже включены в план ремонта на 2018 год. Конечно, до показателей регионов с лучшими дорогами нам еще далеко, однако общая позитивная тенденция изменений в лучшую сторону не может не радовать"

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 01 августа 2017 11:18 Реконструкция ул. Ташкентской выполнена на 70%

А дальше больницы не только дорога, но и жизнь похоже заканчивается? 4 полосы в одну до Стара Загора будут сливаться. В районе рынка на Ташкентской /К.Маркса и так движение никакое, так туда с Московского предлагается увеличить транспортный поток. Зашибись модернизация.

иван гурьянов 27 июля 2017 19:19 Реконструкция ул. Ташкентской выполнена на 70%

вы че люди в каком месте выполнено на 70% там половина ташкенской можно сказать не существует ,вообще половина города без дороги чему вы или кому верите

Алекс Меломан 27 апреля 2017 07:13 Тоннель до станции метро "Самарская" предлагают строить в три этапа

А нахрена тогда Самаре проходческий щит, если собираются рыть открытым способом?

Dmitry Lakotsenin 27 марта 2017 12:48 Южный мост в Самаре отремонтирует "ПСК Волга"

Сто раз проверь, тогда доверь)). Мост все-таки!

Герман Фишер 16 ноября 2016 12:04 Сборы системы "Платон" в Самарской области за год составили 240 млн рублей

Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)

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