Самара вышла из ТОП-10 городов с самыми "убитыми" дорогами

В четверг, 28 сентября, Общероссийский народный фронт опубликовал данные рейтинга "Карта убитых дорог". Самары, которая еще в начале года входила в ТОП-10 городов с самыми плохими дорогами, в "позорной десятке" больше нет.

Главная цель проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" - привлечь граждан к формированию дорожной политики в регионах и улучшить качество дорог. В феврале этого года был запущен сайт проекта, на котором каждый желающий может отметить дорогу, требующую ремонта. Активисты ОНФ проводили мониторинг актуального состояния дорог в городах.

По данным экспертов, лучшие в России дороги находятся, как и прежде, в Тюмени, а также в Майкопе и Белгороде. В тройку городов с худшими дорогами вошли Махачкала, Орск и Тверь. Самара, которая по итогам прошлого рейтинга, опубликованного в начале года, замыкала десятку городов с самыми "убитыми" дорогами, на этот раз в ТОП-10 не вошла.

Всего на интерактивную карту за восемь месяцев было добавлено более 22,5 тыс. км дорог, требующих ремонта, которые собрали более 574 тыс. голосов пользователей. При составлении рейтинга самарцы отличились активностью: Самара вышла в лидеры по числу проголосовавших, свою отметку на карте поставили 6,5 тыс. жителей.

В ТОП-5 дорог, которые, по мнению горожан, более всего требуют ремонта, вошли Гаражный проезд (718 голосов), Саратовский переулок (667 голосов), ул. Дыбенко (662 голоса), ул. Гастелло (660 голосов) и Заводское шоссе (653 голоса). Руководитель регионального исполнительного комитета ОНФ в Самарской области Владимир Марин рассказал, что список самых разбитых дорог активисты передали в департамент транспорта и профильное министерство.

"Выяснилось, что все эти дороги включены в план ремонта, а на ул. Дыбенко работы уже ведутся, - отметил он. - Самара вышла из числа регионов с самыми плохими дорогами. Мы видим, что самые проблемные с точки зрения горожан магистрали уже включены в план ремонта на 2018 год. Конечно, до показателей регионов с лучшими дорогами нам еще далеко, однако общая позитивная тенденция изменений в лучшую сторону не может не радовать"