Победители проекта "Река талантов" выступят в Самарской филармонии

В Самарской филармонии 21 октября пройдет концерт лауреатов конкурса "Река талантов".
Состав участников: Александр Корепанов (гобой), Алексей Киселев (ударные инструменты), Владислав Федоров (фортепиано).
Программа концерта:
- Моцарт. Концерт для гобоя с оркестром C-dur, К 314,
- Сежурне. Концерт для маримбы с оркестром,
- Рахманинов. Концерт №2 для фортепиано с оркестром ор.37.
Всероссийский проект "Река талантов" был задуман художественным руководителем Санкт-Петербургского дома музыки Сергеем Ролдугиным для студентов и выпускников музыкальных вузов и колледжей, начинающих свою профессиональную сольную карьеру. Проект проводится с 2007 г. и представляет собой сентябрьские мастер-классы у российских педагогов в Санкт-Петербурге и выступления с оркестром в филармониях Поволжья в октябре и ноябре. Специальности, представленные в проекте, разнообразны: фортепиано, скрипка, виолончель, арфа, а также духовые инструменты: флейта, кларнет, гобой, валторна, труба, фагот, тромбон, саксофон.