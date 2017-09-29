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Литература Культура

Областной конкурс библиотекарей выиграла Галина Лепилина

САМАРА. 29 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской областной универсальной научной библиотеке подвели итоги областного конкурса профмастерства библиотечных специалистов муниципальных и государственных библиотек Самарской области "Профессиональное признание - 2017".

В этом году на конкурс поступило 26 работ из 11 муниципальных районов и семи городских округов. Впервые в своей истории конкурс "Профессиональное признание" получил единую тему - "Моя библиотека будущего". В рамках очного тура участникам предстояло представить на суд жюри и защитить свою модель библиотеки будущего.

Значимость конкурса подчеркнул в приветственном адресе врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов.

"Сегодня, как никогда, нужны специалисты, способствующие интеллектуальному и культурному развитию населения. Конкурс "Профессиональное признание" повышает интерес к библиотекам в местном сообществе, создает положительный имидж профессии библиотекаря и обеспечивает развитие потенциала специалистов", - отметил он.

В финале выступили пять библиотечных специалистов из Самары, Сызрани, Октябрьска, а также из Приволжского и Камышлинского муниципальных районов области. В их представлениях библиотека будущего следует в ногу со временем, но при этом сохраняет свои классические функции, обеспечивает идеальные условия для общения с книгой и вместе с тем - для открытого диалога.

Победителем конкурса выбрана главный библиотекарь Центральной городской детской библиотеки Самары Галина Лепилина - активный участник региональных и всероссийских проектов, автор статей в профессиональной печати. Она убеждена, что основной задачей детской библиотеки остается раскрытие потенциала личности через приобщение человека к чтению с самого раннего возраста. Необходимый сотрудник в детской библиотеке будущего - менеджер непрерывного чтения, который ведет читателя с самого юного возраста. А библиотека из тихого места должна превратиться в творческий многофункциональный проектный центр, где, наряду с книжными шкафами, есть практические лаборатории, игровые комнаты, зоны для творчества и интеллектуального семейного досуга.

Вместе с почетным знаком "Профессиональное признание" победителю вручен сертификат, который позволит пройти стажировку на базе одного из ведущих библиотечных учреждений Российской Федерации, выбранного награжденным.

В этом году впервые велась прямая трансляция финала конкурса в сети Интернет. Гости в зале и у экранов мониторов со всей области могли проголосовать за понравившегося участника. Приз зрительских симпатий и подарки от областного Клуба библиоменеджеров также получила главный библиотекарь Центральной городской детской библиотеки Самары Галина Лепилина.

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