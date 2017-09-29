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Преступления Происшествия

Реналь Мязитов может стать фигурантом еще одного уголовного дела

САМАРА. 29 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Реналь Мязитов, до недавнего времени возглавлявший Самарский областной фонд жилья и ипотеки (СОФЖИ) и региональное управление капитального строительства (ГКУ СО "УКС"), может стать фигурантом уголовного дела о приготовлении к крупному хищению песка.

Реналь Мязитов может стать фигурантом еще одного уголовного дела Реналь Мязитов может стать фигурантом еще одного уголовного дела
Фото: Архив «ВН»

Его возможный сообщник Алексей Зюмлин, которого считают организатором теневого бизнеса по незаконной добыче песка, сейчас находится под арестом по делу о взятке сотруднику ФСБ за общее покровительство.

Взятка якобы предназначалась для того, чтобы оперативные службы не разрабатывали тему о незаконной добыче песка на территории  АО "РКЦ "Прогресс" и в Куйбышевском районе. По словам же арестованного, он просто вернул оперативнику долг.

При очередном рассмотрении его апелляционной жалобы на решение суда о продлении ему ареста Зюмлин уверял суд, что его держат на нарах с целью заставить дать показания на Реналя Мязитова.

По данным источника Волга Ньюс в правоохранительных органах, якобы они совместно готовили крупное хищение песка, отсыпанного в пойме реки Самары еще при Советской власти для строительства микрорайона Самарское Заречье, оставшегося нереализованным.

Зюмлин, естественно, брать на себя лишнее не намерен, но у правоохранителей есть против него сильный козырь: его несовершеннолетний сын обвиняется в жестоком убийстве.

Мязитов также может рассчитывать избежать ответственности - он активно сотрудничает со следствием по другим уголовным делам.

Напомним, Реналь Мязитов способствовал аресту руководителя департамента градостроительства Самары, вице-мэра Сергея Рубакова.

Рубаков был задержан с поличным в рамках оперативного эксперимента при получении от Мязитова 2,5 млн руб. якобы за решение вопроса о непривлечении его к уголовной ответственности по уголовному делу.

Речь идет о деле, возбужденном полицией по факту незаконного получения 25-миллионной субсидии ГУП СО "Стройконтроль", которым ранее руководил Мязитов.

По версии следствия, после того, как дома и в офисе у Мязитова прошли обыски в рамках расследования уголовного дела "Стройконтроля", он в обмен на сотрудничество со следствием рассказал о возможном участии Сергея Рубакова в "решении проблемы".

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Последние комментарии

опсм опсм 29 сентября 2017 06:54 Родителей девочек, издевавшихся над котенком, оштрафовали за плохое воспитание детей

это ты про ребенка так говоришь? а ты хотел что бы за этих котят их расстреляли ? слов нет про таких как ты , че в детстве обидели сверстники. ходил не кому не видимый без своего мнения . а теперь вот получите все по полной.

Вася Иванов 10 сентября 2017 18:07 На самарского пластического хирурга завели уголовное дело после операции по увеличению груди

а если вы не чьи-то дети, то вам могут пригрозить судом за клевету и физической расправой, ничего не сможете доказать. известный пластик, мне обьяснили в темном углу без свидетелей на консультации, что я никто. я жалею, что в суд не подала сразу, а пыталсь поговорить. результат смотри выше. надо заранее делать аудио записи и видео всех встреч в деталях. не полагайтесь не репутацию, их интересуют только деньги. если надо они пойдут на все, чтобы не лишиться своей золотой жилы

Олег Марфин 26 августа 2017 11:03 За одни дежурные сутки в Тольятти сотрудники Росгвардии раскрыли две кражи велосипедов

Ну прям герои!!! А как смотреть как при них человека убивают так язык в ж..опу от страха.

Тамара Матузкова 24 августа 2017 10:43 По делу Сергея Рубакова прошли обыски у двух высокопоставленных чиновников мэрии

Давно пора Сажать. Догадайтесь ОТКУДА ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ И КВАРТИРЫ ОТПИСАНЫ В ПРОБЛЕМНЫХ ОБЪЕКТАХ НА АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ В РАМКАХ УГОЛОВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ. ЗЕМЛЮ ОТПИСЫВАЛИ ГЕКТАРАМИ И КОМИССИИ ВСЕ НАРИСОВАННЫЕ ВСЕ ПОВЯЗАНЫ МЕЖДУ СОБОЙ ВО ВСЕХ ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В РЕГИОНЕ. Только потом Фурсов Олег комедию представляет жителям: "Кто землю бесхозную найдет- СОБЩАЙТЕ" СМЕШНО.

Наталья Маулина (Бегуненко) 22 августа 2017 14:54 Котенок, которого мучили кинельские живодерки, выжил

Где вы там "детишек" увидели? Это четко сформировавшиеся монстры и сволочи. Таким не место в цивилизованном обществе.

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