Реналь Мязитов может стать фигурантом еще одного уголовного дела

Реналь Мязитов, до недавнего времени возглавлявший Самарский областной фонд жилья и ипотеки (СОФЖИ) и региональное управление капитального строительства (ГКУ СО "УКС"), может стать фигурантом уголовного дела о приготовлении к крупному хищению песка.
Его возможный сообщник Алексей Зюмлин, которого считают организатором теневого бизнеса по незаконной добыче песка, сейчас находится под арестом по делу о взятке сотруднику ФСБ за общее покровительство.
Взятка якобы предназначалась для того, чтобы оперативные службы не разрабатывали тему о незаконной добыче песка на территории АО "РКЦ "Прогресс" и в Куйбышевском районе. По словам же арестованного, он просто вернул оперативнику долг.
При очередном рассмотрении его апелляционной жалобы на решение суда о продлении ему ареста Зюмлин уверял суд, что его держат на нарах с целью заставить дать показания на Реналя Мязитова.
По данным источника Волга Ньюс в правоохранительных органах, якобы они совместно готовили крупное хищение песка, отсыпанного в пойме реки Самары еще при Советской власти для строительства микрорайона Самарское Заречье, оставшегося нереализованным.
Зюмлин, естественно, брать на себя лишнее не намерен, но у правоохранителей есть против него сильный козырь: его несовершеннолетний сын обвиняется в жестоком убийстве.
Мязитов также может рассчитывать избежать ответственности - он активно сотрудничает со следствием по другим уголовным делам.
Напомним, Реналь Мязитов способствовал аресту руководителя департамента градостроительства Самары, вице-мэра Сергея Рубакова.
Рубаков был задержан с поличным в рамках оперативного эксперимента при получении от Мязитова 2,5 млн руб. якобы за решение вопроса о непривлечении его к уголовной ответственности по уголовному делу.
Речь идет о деле, возбужденном полицией по факту незаконного получения 25-миллионной субсидии ГУП СО "Стройконтроль", которым ранее руководил Мязитов.
По версии следствия, после того, как дома и в офисе у Мязитова прошли обыски в рамках расследования уголовного дела "Стройконтроля", он в обмен на сотрудничество со следствием рассказал о возможном участии Сергея Рубакова в "решении проблемы".
Последние комментарии
это ты про ребенка так говоришь? а ты хотел что бы за этих котят их расстреляли ? слов нет про таких как ты , че в детстве обидели сверстники. ходил не кому не видимый без своего мнения . а теперь вот получите все по полной.
а если вы не чьи-то дети, то вам могут пригрозить судом за клевету и физической расправой, ничего не сможете доказать. известный пластик, мне обьяснили в темном углу без свидетелей на консультации, что я никто. я жалею, что в суд не подала сразу, а пыталсь поговорить. результат смотри выше. надо заранее делать аудио записи и видео всех встреч в деталях. не полагайтесь не репутацию, их интересуют только деньги. если надо они пойдут на все, чтобы не лишиться своей золотой жилы
Ну прям герои!!! А как смотреть как при них человека убивают так язык в ж..опу от страха.
Давно пора Сажать. Догадайтесь ОТКУДА ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ И КВАРТИРЫ ОТПИСАНЫ В ПРОБЛЕМНЫХ ОБЪЕКТАХ НА АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ В РАМКАХ УГОЛОВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ. ЗЕМЛЮ ОТПИСЫВАЛИ ГЕКТАРАМИ И КОМИССИИ ВСЕ НАРИСОВАННЫЕ ВСЕ ПОВЯЗАНЫ МЕЖДУ СОБОЙ ВО ВСЕХ ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В РЕГИОНЕ. Только потом Фурсов Олег комедию представляет жителям: "Кто землю бесхозную найдет- СОБЩАЙТЕ" СМЕШНО.
Где вы там "детишек" увидели? Это четко сформировавшиеся монстры и сволочи. Таким не место в цивилизованном обществе.