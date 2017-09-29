Реналь Мязитов, до недавнего времени возглавлявший Самарский областной фонд жилья и ипотеки (СОФЖИ) и региональное управление капитального строительства (ГКУ СО "УКС"), может стать фигурантом уголовного дела о приготовлении к крупному хищению песка.

Реналь Мязитов может стать фигурантом еще одного уголовного дела

Его возможный сообщник Алексей Зюмлин, которого считают организатором теневого бизнеса по незаконной добыче песка, сейчас находится под арестом по делу о взятке сотруднику ФСБ за общее покровительство.

Взятка якобы предназначалась для того, чтобы оперативные службы не разрабатывали тему о незаконной добыче песка на территории АО "РКЦ "Прогресс" и в Куйбышевском районе. По словам же арестованного, он просто вернул оперативнику долг.

При очередном рассмотрении его апелляционной жалобы на решение суда о продлении ему ареста Зюмлин уверял суд, что его держат на нарах с целью заставить дать показания на Реналя Мязитова.

По данным источника Волга Ньюс в правоохранительных органах, якобы они совместно готовили крупное хищение песка, отсыпанного в пойме реки Самары еще при Советской власти для строительства микрорайона Самарское Заречье, оставшегося нереализованным.

Зюмлин, естественно, брать на себя лишнее не намерен, но у правоохранителей есть против него сильный козырь: его несовершеннолетний сын обвиняется в жестоком убийстве.

Мязитов также может рассчитывать избежать ответственности - он активно сотрудничает со следствием по другим уголовным делам.

Напомним, Реналь Мязитов способствовал аресту руководителя департамента градостроительства Самары, вице-мэра Сергея Рубакова.

Рубаков был задержан с поличным в рамках оперативного эксперимента при получении от Мязитова 2,5 млн руб. якобы за решение вопроса о непривлечении его к уголовной ответственности по уголовному делу.

Речь идет о деле, возбужденном полицией по факту незаконного получения 25-миллионной субсидии ГУП СО "Стройконтроль", которым ранее руководил Мязитов.

По версии следствия, после того, как дома и в офисе у Мязитова прошли обыски в рамках расследования уголовного дела "Стройконтроля", он в обмен на сотрудничество со следствием рассказал о возможном участии Сергея Рубакова в "решении проблемы".