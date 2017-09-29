За растрату в МП "Благоустройство" обвинение предъявили Алексею Власову

В Самаре закончено расследование уголовного дела о растрате. Напомним, его возбудили 27 апреля в отношении неустановленного лица из числа руководителей МП "Благоустройство". Речь шла о перечислении 189 тыс. руб. с августа 2016 г. по март 2017 г. в качестве компенсаций должностным лицам, на которых ГИБДД ранее накладывала штрафы за ненадлежащее содержание дорог в городе.

Сегодня стало известно, что обвинение в растрате предъявлено руководителю МП "Благоустройство" Алексею Власову. Однако ему вменяют хищение лишь 100 тыс. рублей. Обвинение предъявлено по ч. 3 ст. 160 УК РФ ("Растрата в крупном размере"), которая предусматривает до шести лет реального лишения свободы. В настоящее время Власов знакомится с материалами уголовного дела, после чего оно будет передано в суд.

"Между тем ситуация складывается неоднозначная, - считает адвокат Власова Сергей Арзиани. - Компенсация наложенных на сотрудников МП "Благоустройство" штрафов предусмотрена коллективным трудовым договором от 2006 года. Когда моему клиенту представители правоохранительных органов сообщили, что они незаконны, он в 2017 году отказался подписывать этот договор. Тогда к нему предъявила претензии Трудовая инспекция и привлекла его к административной ответственности за отказ подписать этот документ".

Что касается иного уголовного дела о растрате при организации вывоза снега, то, по словам Арзиани, оно, возможно, прекращено.

Напомним, по результатам прокурорской проверки 16 февраля 2017 г. было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата в особо крупном размере"). По данным надзорного ведомства, в ноябре 2016 г. МП "Благоустройство" заключило договор с ООО "Дельта" на прием и размещение 150 тыс. т снега на сумму 8,7 млн руб., в то время как в распоряжении службы находились "свои", а не частные полигоны, куда можно было складировать более 500 тыс. т снега. На момент прокурорской проверки ООО "Дельта" было перечислено 1,4 млн рублей.

"Я не видел официального постановления о прекращении уголовного дела, однако о нем давно ничего не слышно, - уточнил Сергей Арзиани. - На мой взгляд, в ходе проверки стало ясно, что бюджет только выиграл от того, что снег вывозился на близлежащий полигон в Ленинском районе, а не в отдаленную Смышляевку. Вывоз снега обошелся бы дороже, чем заключенный с частной фирмой контракт".