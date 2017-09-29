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Клиентам "АктивКапитал Банка" стали доступны ипотечные кредиты АИЖК со ставкой от 6,45%

САМАРА. 29 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 1 октября 2017 года клиенты ПАО "АК Банк" при оформлении ипотечного кредита могут воспользоваться опцией "Переменная ставка". В этом случае минимальная базовая ставка будет составлять от 6,45% годовых в рублях по программам АИЖК "Приобретение квартиры на этапе строительства", "Приобретение готового жилья", "Перекредитование".

Данная ставка будет пересматриваться ежеквартально в зависимости от фактического уровня инфляции. При изменении ставки по кредиту увеличится срок кредита, а аннуитетный ежемесячный платеж останется неизменным.

"АктивКапитал Банк" предлагает клиентам более десяти ипотечных программ по стандартам АИЖК и ДельтаКредит. Ставка по кредиту составляет от 9% годовых в рублях. Заемщики могут получить кредит на покупку квартиры на первичном и вторичном рынках жилья, загородной жилой недвижимости, рефинансировать имеющийся кредит, взятый ранее под более высокую ставку. Военнослужащие могут воспользоваться программой "Военная ипотека".

С подробными условиями ипотечных программ можно ознакомиться на сайте www.acbank.ru.

Публичное акционерное общество "АктивКапитал Банк" (ПАО "АК Банк") основано в 1994 году. Головной офис находится в Самаре. Структурные подразделения банка представлены в 17 городах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Лицензия №3006 выдана ЦБ РФ.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Andrey Homin 20 февраля 2017 17:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Егор Сухомлин 27 декабря 2016 18:42 Сбербанк откроет в Самаре офис для автолюбителей в формате МакАвто

Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Михаил Грушевский 08 июня 2016 14:25 В капитале Эл банка обнаружили дыру в 2 млрд рублей

Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.

Михаил Грушевский 28 апреля 2016 08:28 Эл банк должен вернуть своим заемщикам 150 млн руб. неправомерно полученных от них средств

И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.

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