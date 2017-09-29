Клиентам "АктивКапитал Банка" стали доступны ипотечные кредиты АИЖК со ставкой от 6,45%

С 1 октября 2017 года клиенты ПАО "АК Банк" при оформлении ипотечного кредита могут воспользоваться опцией "Переменная ставка". В этом случае минимальная базовая ставка будет составлять от 6,45% годовых в рублях по программам АИЖК "Приобретение квартиры на этапе строительства", "Приобретение готового жилья", "Перекредитование".

Данная ставка будет пересматриваться ежеквартально в зависимости от фактического уровня инфляции. При изменении ставки по кредиту увеличится срок кредита, а аннуитетный ежемесячный платеж останется неизменным.

"АктивКапитал Банк" предлагает клиентам более десяти ипотечных программ по стандартам АИЖК и ДельтаКредит. Ставка по кредиту составляет от 9% годовых в рублях. Заемщики могут получить кредит на покупку квартиры на первичном и вторичном рынках жилья, загородной жилой недвижимости, рефинансировать имеющийся кредит, взятый ранее под более высокую ставку. Военнослужащие могут воспользоваться программой "Военная ипотека".

С подробными условиями ипотечных программ можно ознакомиться на сайте www.acbank.ru.