"Ночной патруль" помог поймать нетрезвого водителя, уже лишенного прав

Полицейские и активисты "Ночного патруля" задержали в Самаре мужчину, который, предположительно, управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения. Позже выяснилось, что водитель до того уже дважды попадался правоохранителям в похожей ситуации.

Поздним вечером субботы активисты "Ночного патруля" заметили, как к одному из круглосуточных магазинов на ул. Владимирской подъехала иномарка. Из-за руля, шатаясь и не торопясь, вышел мужчина, одетый в теплую куртку, шорты и сланцы. Через некоторое время он вернулся в автомобиль и поехал дальше. Активисты решили за ним проследить и передали информацию ближайшему экипажу ДПС.

В районе ул. Коммунистической водитель выехал на встречную полосу и едва не попал в аварию. Дальше иномарка следует по ул. Арцыбушевской, а мужчина за рулем аккуратно проезжает все перекрестки и останавливается на красный свет. Он практически доезжает до своего дома, но тут дорогу ему преграждают полицейские.

"Ребята, ну что случилось?" - недоумевает мужчина. Водитель выходит, опираясь на автомобиль. Мужчина утверждает, что не сидел за рулем иномарки, но спустя несколько минут сознается: действительно решил отправиться в "ближайший" магазин за три квартала от дома.

"Выпил я три бутылки пива, захотел покурить, вы понимаете, что это для меня как допинг. Я уже 40 лет курю, - закуривая, объясняет водитель. - Я отрицательно отношусь к нетрезвым за рулем, к себе сейчас тоже отрицательно, но вот захотелось."

В этот момент сотрудники полиции пытаются разыскать водительское удостоверение мужчины. Инспектор ДПС заглядывает в автомобиль задержанного и видит на сиденье интересный предмет - полицейскую дубинку. На вопрос, откуда в салоне машины специальное средство сотрудников правопорядка, владелец иномарки отвечает: "Это для подстраховки, ну на всякий случай".

После проверки по базам данных выясняется, что водитель до этой встречи со стражами порядка уже дважды был замечен за рулем в состоянии, вызывавшем вопросы, и на него уже было заведено уголовное дело. Водительского удостоверения у него нет и быть не может.

Дальше - уже знакомая процедура. Мужчине предлагают пройти медицинское освидетельствование, но он отказывается. Автомобиль увозят на спецстоянку, а полицейские обещают передать дело в суд. Теперь ему может грозить не только солидный штраф, но и временное ограничение свободы.