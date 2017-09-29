"Ночной патруль" помог поймать нетрезвого водителя, уже лишенного прав

Полицейские и активисты "Ночного патруля" задержали в Самаре мужчину, который, предположительно, управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения. Позже выяснилось, что водитель до того уже дважды попадался правоохранителям в похожей ситуации.
Поздним вечером субботы активисты "Ночного патруля" заметили, как к одному из круглосуточных магазинов на ул. Владимирской подъехала иномарка. Из-за руля, шатаясь и не торопясь, вышел мужчина, одетый в теплую куртку, шорты и сланцы. Через некоторое время он вернулся в автомобиль и поехал дальше. Активисты решили за ним проследить и передали информацию ближайшему экипажу ДПС.
В районе ул. Коммунистической водитель выехал на встречную полосу и едва не попал в аварию. Дальше иномарка следует по ул. Арцыбушевской, а мужчина за рулем аккуратно проезжает все перекрестки и останавливается на красный свет. Он практически доезжает до своего дома, но тут дорогу ему преграждают полицейские.
"Ребята, ну что случилось?" - недоумевает мужчина. Водитель выходит, опираясь на автомобиль. Мужчина утверждает, что не сидел за рулем иномарки, но спустя несколько минут сознается: действительно решил отправиться в "ближайший" магазин за три квартала от дома.
"Выпил я три бутылки пива, захотел покурить, вы понимаете, что это для меня как допинг. Я уже 40 лет курю, - закуривая, объясняет водитель. - Я отрицательно отношусь к нетрезвым за рулем, к себе сейчас тоже отрицательно, но вот захотелось."
В этот момент сотрудники полиции пытаются разыскать водительское удостоверение мужчины. Инспектор ДПС заглядывает в автомобиль задержанного и видит на сиденье интересный предмет - полицейскую дубинку. На вопрос, откуда в салоне машины специальное средство сотрудников правопорядка, владелец иномарки отвечает: "Это для подстраховки, ну на всякий случай".
После проверки по базам данных выясняется, что водитель до этой встречи со стражами порядка уже дважды был замечен за рулем в состоянии, вызывавшем вопросы, и на него уже было заведено уголовное дело. Водительского удостоверения у него нет и быть не может.
Дальше - уже знакомая процедура. Мужчине предлагают пройти медицинское освидетельствование, но он отказывается. Автомобиль увозят на спецстоянку, а полицейские обещают передать дело в суд. Теперь ему может грозить не только солидный штраф, но и временное ограничение свободы.
Последние комментарии
это ты про ребенка так говоришь? а ты хотел что бы за этих котят их расстреляли ? слов нет про таких как ты , че в детстве обидели сверстники. ходил не кому не видимый без своего мнения . а теперь вот получите все по полной.
а если вы не чьи-то дети, то вам могут пригрозить судом за клевету и физической расправой, ничего не сможете доказать. известный пластик, мне обьяснили в темном углу без свидетелей на консультации, что я никто. я жалею, что в суд не подала сразу, а пыталсь поговорить. результат смотри выше. надо заранее делать аудио записи и видео всех встреч в деталях. не полагайтесь не репутацию, их интересуют только деньги. если надо они пойдут на все, чтобы не лишиться своей золотой жилы
Ну прям герои!!! А как смотреть как при них человека убивают так язык в ж..опу от страха.
Давно пора Сажать. Догадайтесь ОТКУДА ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ И КВАРТИРЫ ОТПИСАНЫ В ПРОБЛЕМНЫХ ОБЪЕКТАХ НА АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ В РАМКАХ УГОЛОВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ. ЗЕМЛЮ ОТПИСЫВАЛИ ГЕКТАРАМИ И КОМИССИИ ВСЕ НАРИСОВАННЫЕ ВСЕ ПОВЯЗАНЫ МЕЖДУ СОБОЙ ВО ВСЕХ ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В РЕГИОНЕ. Только потом Фурсов Олег комедию представляет жителям: "Кто землю бесхозную найдет- СОБЩАЙТЕ" СМЕШНО.
Где вы там "детишек" увидели? Это четко сформировавшиеся монстры и сволочи. Таким не место в цивилизованном обществе.