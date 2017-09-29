Британский органист Колин Эндрюс выступит в Самарской филармонии

В Самарской филармонии 9 октября выступит органист, член Лондонской Королевской академии музыки Колин Эндрюс с программой "Музыкальные истории: Лондон, Лейпциг и Париж".

Для самарской публики Колин Эндрюс подготовил интересную программу, в которой прозвучат органные произведения английских, немецких и французских композиторов, живших и творивших в Лондоне, Лейпциге и Париже.

Будут исполнены сочинения Иоганна Себастьяна Баха (Хоральная прелюдия "О, человек, оплакивай свой тяжкий грех", BWV 622 из "Органной книжки", Пассакалья и фуга до минор, BWV 582), сэра Артура Блисса ("Три королевские фанфары"), Герберта Хауэллса (Псалом-прелюдия №1), Пола Паттерсона (Токката "Свечение"), Сезара Франка ("Героическая пьеса" из "Трех пьес для органа"), Жозефа Бонне (концертные вариации) и Оливье Мессиана ("Молитва после причастия" и "Жертва и заключительное Аллилуйя" из книги "Святого Причастия").