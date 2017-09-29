Британский органист Колин Эндрюс выступит в Самарской филармонии

В Самарской филармонии 9 октября выступит органист, член Лондонской Королевской академии музыки Колин Эндрюс с программой "Музыкальные истории: Лондон, Лейпциг и Париж".
Для самарской публики Колин Эндрюс подготовил интересную программу, в которой прозвучат органные произведения английских, немецких и французских композиторов, живших и творивших в Лондоне, Лейпциге и Париже.
Будут исполнены сочинения Иоганна Себастьяна Баха (Хоральная прелюдия "О, человек, оплакивай свой тяжкий грех", BWV 622 из "Органной книжки", Пассакалья и фуга до минор, BWV 582), сэра Артура Блисса ("Три королевские фанфары"), Герберта Хауэллса (Псалом-прелюдия №1), Пола Паттерсона (Токката "Свечение"), Сезара Франка ("Героическая пьеса" из "Трех пьес для органа"), Жозефа Бонне (концертные вариации) и Оливье Мессиана ("Молитва после причастия" и "Жертва и заключительное Аллилуйя" из книги "Святого Причастия").
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!