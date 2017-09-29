В Самарской филармонии выступил Ярославский симфонический оркестр

В Самарской филармонии прошел концерт "Киномузыка Эдуарда Артемьева", на котором выступил Ярославский академический Губернаторский симфонический оркестр под управлением художественного руководителя и главного дирижера - народного артиста России Мурада Аннамамедова.

Самарцы услышали в одном концерте ретроспективу композитора Эдуарда Артемьева - автора музыки к 220 кинофильмам самых известных российских режиссеров - Тарковского, Михалкова, Кончаловского.

Прозвучала голливудская работа Артемьева - сюита из музыки к кинофильму "Щелкунчик и Крысиный король", построенная на аллюзиях знаменитых тем Чайковского и Шостаковича, а также оригинальные произведения композитора к любимым кинолентам "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Раба любви", "Сибирский цирюльник", "Легенда №17" и другие.

Этот концерт дал возможность хору "Резонанс" Самарского государственного института культуры (хормейстеры - Ирина Горбунцова и Алла Долгушева) и его солистам - Дарье Параниной, Светлане Барышниковой и Денису Строкину - выйти на большую филармоническую сцену с серьезными, масштабными произведениями.

Самарская публика также познакомилась со стилем ведения концерта лектора-музыковеда Ярославского академического оркестра Анны Камаевой, услышала артистичное и нетривиальное исполнение музыкальных номеров лауреата международных конкурсов, солиста Ярославской филармонии, баритона Александра Суханова.

Многое на этом концерте, как заметил дирижер Мурад Аннамамедов, зависело от "намоленного зала" Самарской филармонии. Следующие гастроли другого симфонического коллектива на этой сцене состоятся уже 15 ноября: приедет Национальный филармонический оркестр России во главе с Владимиром Спиваковым.