В Самарской филармонии выступил Ярославский симфонический оркестр

В Самарской филармонии прошел концерт "Киномузыка Эдуарда Артемьева", на котором выступил Ярославский академический Губернаторский симфонический оркестр под управлением художественного руководителя и главного дирижера - народного артиста России Мурада Аннамамедова.
Самарцы услышали в одном концерте ретроспективу композитора Эдуарда Артемьева - автора музыки к 220 кинофильмам самых известных российских режиссеров - Тарковского, Михалкова, Кончаловского.
Прозвучала голливудская работа Артемьева - сюита из музыки к кинофильму "Щелкунчик и Крысиный король", построенная на аллюзиях знаменитых тем Чайковского и Шостаковича, а также оригинальные произведения композитора к любимым кинолентам "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Раба любви", "Сибирский цирюльник", "Легенда №17" и другие.
Этот концерт дал возможность хору "Резонанс" Самарского государственного института культуры (хормейстеры - Ирина Горбунцова и Алла Долгушева) и его солистам - Дарье Параниной, Светлане Барышниковой и Денису Строкину - выйти на большую филармоническую сцену с серьезными, масштабными произведениями.
Самарская публика также познакомилась со стилем ведения концерта лектора-музыковеда Ярославского академического оркестра Анны Камаевой, услышала артистичное и нетривиальное исполнение музыкальных номеров лауреата международных конкурсов, солиста Ярославской филармонии, баритона Александра Суханова.
Многое на этом концерте, как заметил дирижер Мурад Аннамамедов, зависело от "намоленного зала" Самарской филармонии. Следующие гастроли другого симфонического коллектива на этой сцене состоятся уже 15 ноября: приедет Национальный филармонический оркестр России во главе с Владимиром Спиваковым.
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!