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Литература Культура

Юношеская библиотека проведет поэтический баттл "Диалог красных и белых поэтов"

САМАРА. 29 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 30 сентября, в 15:00 в Самарской областной юношеской библиотеке в рамках проекта "Книга. Эпоха. Страна" пройдет поэтический баттл "Диалог красных и белых поэтов".

2017 год - год столетнего юбилея революции. Самара была в эпицентре событий того периода. В городе сохранились исторические объекты, связанные с революционной эпохой. Кроме того, события революции отразились в романе Алексея Николаевича Толстого "Хождение по мукам", некоторые главы которого были написаны в Самаре. Осенью юношеская библиотека проведет цикл мероприятий, связанных как с романом, так и с культурой и историей революционного периода.

Баттл "Диалог красных и белых поэтов" - это открытая поэтическая дискуссия, которая будет проводиться молодыми поэтами творческого объединения "Мост" при Самарской областной юношеской библиотеке.

Участники будут говорить об основных поэтических направлениях начала XX столетия (в том числе представленных в романе "Хождение по мукам"), а также представят собственные поэтические произведения.

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