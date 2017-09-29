Самарская филармония покажет музыкально-литературный спектакль "Мой старый парк"

В Самарской филармонии 8 октября в 18:30 покажут музыкально-литературный спектакль "Мой старый парк", посвященный творчеству певицы и актрисы Клавдии Шульженко.

В спектакле участвуют Инесса Балабек (меццо-сопрано), Всеволод Турчин (художественное слово), Николай Фефилов (фортепиано), Валерий Ксенофонтов (гитара), Дмитрий Власенко (баян), Сергей Коргулев (художественное слово), Сергей Коган (скрипка), Илья Миронов (контрабас), Сергей Савельев (ударные). Режиссер-постановщик - Сергей Куранов.