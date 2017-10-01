В Самаре раскрыто ограбление местной жительницы

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, подозреваемый зашел вслед за потерпевшей в подъезд дома, расположенного на ул. Свободы в областном центре. В помещении мужчина открыто похитил у нее две золотые цепочки и скрылся.

В тот же день потерпевшая обратилась за помощью в отдел полиции № 3 Управления МВД России по г. Самаре. Причиненный ущерб хозяйка ювелирных украшений оценила на сумму более 30 тыс. рублей.

Работая на месте происшествия, следственно-оперативная группа провела комплекс мероприятий, направленных на установление картины произошедшего. Полицейские провели осмотр подъезда и прилегающей к дому территории, изъяли улики, изучили возможные пути движения нападавшего, опросили жильцов дома.

Кроме того, с целью установления подробностей инцидента, правоохранители проверили лиц, ранее попадавший в поле зрения полиции. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к нападению на женщину может быть причастен ранее судимый 41-летний местный житель, задержанный за совершение аналогичного преступления в подъезде дома, расположенного на ул. Антонова-Овсеенко.

По признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации "Грабеж", возбуждено уголовное дело. Злоумышленник арестован.

Сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению местонахождения похищенного имущества и проверяют подозреваемого на причастность к совершению других преступлений.