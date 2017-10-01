В Самаре раскрыто ограбление местной жительницы

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, подозреваемый зашел вслед за потерпевшей в подъезд дома, расположенного на ул. Свободы в областном центре. В помещении мужчина открыто похитил у нее две золотые цепочки и скрылся.
В тот же день потерпевшая обратилась за помощью в отдел полиции № 3 Управления МВД России по г. Самаре. Причиненный ущерб хозяйка ювелирных украшений оценила на сумму более 30 тыс. рублей.
Работая на месте происшествия, следственно-оперативная группа провела комплекс мероприятий, направленных на установление картины произошедшего. Полицейские провели осмотр подъезда и прилегающей к дому территории, изъяли улики, изучили возможные пути движения нападавшего, опросили жильцов дома.
Кроме того, с целью установления подробностей инцидента, правоохранители проверили лиц, ранее попадавший в поле зрения полиции. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к нападению на женщину может быть причастен ранее судимый 41-летний местный житель, задержанный за совершение аналогичного преступления в подъезде дома, расположенного на ул. Антонова-Овсеенко.
По признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации "Грабеж", возбуждено уголовное дело. Злоумышленник арестован.
Сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению местонахождения похищенного имущества и проверяют подозреваемого на причастность к совершению других преступлений.
Последние комментарии
это ты про ребенка так говоришь? а ты хотел что бы за этих котят их расстреляли ? слов нет про таких как ты , че в детстве обидели сверстники. ходил не кому не видимый без своего мнения . а теперь вот получите все по полной.
а если вы не чьи-то дети, то вам могут пригрозить судом за клевету и физической расправой, ничего не сможете доказать. известный пластик, мне обьяснили в темном углу без свидетелей на консультации, что я никто. я жалею, что в суд не подала сразу, а пыталсь поговорить. результат смотри выше. надо заранее делать аудио записи и видео всех встреч в деталях. не полагайтесь не репутацию, их интересуют только деньги. если надо они пойдут на все, чтобы не лишиться своей золотой жилы
Ну прям герои!!! А как смотреть как при них человека убивают так язык в ж..опу от страха.
Давно пора Сажать. Догадайтесь ОТКУДА ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ И КВАРТИРЫ ОТПИСАНЫ В ПРОБЛЕМНЫХ ОБЪЕКТАХ НА АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ В РАМКАХ УГОЛОВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ. ЗЕМЛЮ ОТПИСЫВАЛИ ГЕКТАРАМИ И КОМИССИИ ВСЕ НАРИСОВАННЫЕ ВСЕ ПОВЯЗАНЫ МЕЖДУ СОБОЙ ВО ВСЕХ ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В РЕГИОНЕ. Только потом Фурсов Олег комедию представляет жителям: "Кто землю бесхозную найдет- СОБЩАЙТЕ" СМЕШНО.
Где вы там "детишек" увидели? Это четко сформировавшиеся монстры и сволочи. Таким не место в цивилизованном обществе.