Нетрезвый автолюбитель из Самары стал фигурантом уголовного дела

Инспекторы ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Самаре в Красноглинском районе за нарушение ПДД остановили автомобиль "Great Wall". При общении полицейские обратили внимание на то, что от 27-летнего водителя исходит резкий запах алкоголя, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Медицинское освидетельствование на состояние опьянения показало, что мужчина, ранее не судимый безработный местный житель, управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Из собранных материалов следует, что в октябре прошлого года автолюбитель привлекался к административной ответственности по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения" и лишен права управления транспортными средствами.

По признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию", в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело. Теперь ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.