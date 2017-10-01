В Кинеле двое разобрали кирпичную стену гаража и пытались похитить металлолом

Сотрудники Росгвардии пресекли попытку проникновения на охраняемый объект, сообщает пресс-служба ведомства. По данным полиции, двое молодых людей подозреваются в том, что разобрали кирпичную стену гаража и попытались похитить имущество.

Ранним утром экипаж вневедомственной охраны в Кинеле получил от дежурного центра оперативного управления сообщение о нарушении целостности периметра охраняемого объекта. Сигнал "Тревога" поступил с территории гаражного комплекса, расположенного в поселке Горный г. Кинель.

Прибыв на место, сотрудники Росгвардии обследовали территорию ГСК и обнаружили на ней двух граждан, которые разобрали кладку стены одного из гаражных боксов, проникли в него и попытались совершить кражу лома черного металла общим весом порядка 300 кг.

Сотрудники вневедомственной охраны вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и передали задержанных 20-летних местных жителей полицейским.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража".