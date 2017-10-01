В Кинеле двое разобрали кирпичную стену гаража и пытались похитить металлолом

Сотрудники Росгвардии пресекли попытку проникновения на охраняемый объект, сообщает пресс-служба ведомства. По данным полиции, двое молодых людей подозреваются в том, что разобрали кирпичную стену гаража и попытались похитить имущество.
Ранним утром экипаж вневедомственной охраны в Кинеле получил от дежурного центра оперативного управления сообщение о нарушении целостности периметра охраняемого объекта. Сигнал "Тревога" поступил с территории гаражного комплекса, расположенного в поселке Горный г. Кинель.
Прибыв на место, сотрудники Росгвардии обследовали территорию ГСК и обнаружили на ней двух граждан, которые разобрали кладку стены одного из гаражных боксов, проникли в него и попытались совершить кражу лома черного металла общим весом порядка 300 кг.
Сотрудники вневедомственной охраны вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и передали задержанных 20-летних местных жителей полицейским.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража".
Последние комментарии
это ты про ребенка так говоришь? а ты хотел что бы за этих котят их расстреляли ? слов нет про таких как ты , че в детстве обидели сверстники. ходил не кому не видимый без своего мнения . а теперь вот получите все по полной.
а если вы не чьи-то дети, то вам могут пригрозить судом за клевету и физической расправой, ничего не сможете доказать. известный пластик, мне обьяснили в темном углу без свидетелей на консультации, что я никто. я жалею, что в суд не подала сразу, а пыталсь поговорить. результат смотри выше. надо заранее делать аудио записи и видео всех встреч в деталях. не полагайтесь не репутацию, их интересуют только деньги. если надо они пойдут на все, чтобы не лишиться своей золотой жилы
Ну прям герои!!! А как смотреть как при них человека убивают так язык в ж..опу от страха.
Давно пора Сажать. Догадайтесь ОТКУДА ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ И КВАРТИРЫ ОТПИСАНЫ В ПРОБЛЕМНЫХ ОБЪЕКТАХ НА АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ В РАМКАХ УГОЛОВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ. ЗЕМЛЮ ОТПИСЫВАЛИ ГЕКТАРАМИ И КОМИССИИ ВСЕ НАРИСОВАННЫЕ ВСЕ ПОВЯЗАНЫ МЕЖДУ СОБОЙ ВО ВСЕХ ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В РЕГИОНЕ. Только потом Фурсов Олег комедию представляет жителям: "Кто землю бесхозную найдет- СОБЩАЙТЕ" СМЕШНО.
Где вы там "детишек" увидели? Это четко сформировавшиеся монстры и сволочи. Таким не место в цивилизованном обществе.