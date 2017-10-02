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Строительство Строительство и недвижимость

Группа "Виктор и Ко" отказалась от строительства высоток за ТЦ "Амбар"

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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ООО "Юг-Строй", близкое к девелоперу Виктору Суркову, изменило параметры жилого микрорайона за ТЦ "Амбар", пишет "Самарское обозрение". Ранее здесь планировалось строить высотное жилье, теперь - малоэтажное.

"Юг-Строй" объявил о планах строительство жилого микрорайона "Английский квартал" весной 2014 года. Его предполагалось возводить в границах ул. Центральной, Уральской и Южного шоссе. Группа "Виктор и Ко" к тому времени достраивала "Амбар" на соседней территории.

По проекту "Юг-Строй" хотел возвести на участке в 166 га жилье переменной этажности — в 3,5 и 9 этажей. В районе запланировали школу на 1200 человек, четыре детских сада, спортивные объекты и бытовую инфраструктуру.

Первый этап должен был стартовать к концу 2014 года. Он представлял собой застройку в 27 га, непосредственно примыкающую к "Амбару". Инженерные сети к первой очереди собирались подвести от "Амбара", а жилье строить по семи готовым типовым проектам. Как сообщали тогда представители "Юг-Строя", застройку собирались выполнить "в английском архитектурном стиле", а ценовой сегмент ориентировался на средний класс.

В августе 2014 г. "Амбар" запустили, однако строительство какого-либо жилья за ним до сегодняшнего дня так и не началось, пишет "Самарское обозрение".

По данным издания, теперь группа Виктора Суркова решила радикально поменять концепцию проекта. "Юг-Строй" вышел на публичные слушания с просьбой предоставить ему разрешение на отклонение от предельных параметров застройки. На площадках компания планирует построить индивидуальные жилые дома. Общая площадь территории, оформляемой застройщиком, равна 30 га. Публичные слушания в режиме сбора мнений и предложений длились с 31 августа по 21 сентября 2017 г., заключение по ним должны были обнародовать 28 сентября.

Согласно информационному ресурсу ЕГРН, с лета 2014 г. площадки, которым пытаются изменить параметры, находятся в собственности "Юг-Строя". Вид разрешенного использования части из них — под отдельно стоящие жилые дома на одну семью до четырех этажей с участком. Другая часть земель отведена под племенной завод.

Получить комментарии группы "Виктор и Ко" не удалось - на запрос "СО" там не ответили, контактный телефон ООО "Юг-Строй" не обслуживается.

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 15 марта 2017 06:45 Самарские силовики прекратили уголовное дело в отношении бывшего застройщика ЖК "Исторический квартал"

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А Волга она одна.

Alex V 12 января 2017 14:43 "С.И.Т.И.": испытание на прочность закаляет

Врут и не краснеют Ваше СИТИ, жилой комплекс в Южном городе из 7 домов не сдан и не известно когда это будет, так как там куча недочетов и комиссия его не принимает

Dmitry Lakotsenin 12 декабря 2016 06:27 Группа "Виктор и Ко" добилась регистрации пристроя к ТЦ "МегаСити"

Слабый надзор-отсюда и последствия. То некрополь под развлекаловку, то....Печалька(

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Видно откуда ушки растут.

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