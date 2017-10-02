Возобновлены субсидируемые перелеты из Самары в Ижевск

В Приволжском федеральном округе возобновлены авиаперелеты по шести субсидируемым маршрутам. В список перелетов вошел маршрут Самара - Ижевск.

Авиаперелеты также выполняются по следующим маршрутам: Ижевск - Нижний Новгород; Казань - Пенза; Пенза - Нижний Новгород; Киров - Нижний Новгород; Киров - Пермь. Напомним, авиакомпания ГУП "Аэропорт Оренбург" с августа начала выполнять полеты по данным маршрутам, обслуживание которых в июне прекратила авиакомпания АО "Авиа Менеджмент Групп".