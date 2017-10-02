Электросети для госпиталя и северной парковки к ЧМ-18 обойдутся в 257 млн рублей

АО "Самарская сетевая компания" объявило открытый запрос предложений на право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ по электроснабжению многофункционального госпиталя и объектов инфраструктуры северной парковки ЧМ-2018.

Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Начальная максимальная цена контракта составляет 257 млн рублей.

Подрядчику предстоит выполнить строительство двух КЛ-10 кВ от ПС 110/10кВ "Стадион" с установкой РТП-5, строительство двух КЛ-10 кВ от РТП-5 с установкой ТП-5.7, для подключения объектов на 16 км Московского шоссе, ул. Дальняя (в районе радиоцентра №3).

Работы необходимо выполнить на основании рабочей документации, выполненной АО "Самара-Волгоэлектромонтаж".

Согласно документам закупки, все работы должны быть выполнены не позднее чем через 120 дней с момента заключения контракта.

Итоги открытого запроса предложений должны подвести 13 октября.