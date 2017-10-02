Электросети для госпиталя и северной парковки к ЧМ-18 обойдутся в 257 млн рублей

АО "Самарская сетевая компания" объявило открытый запрос предложений на право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ по электроснабжению многофункционального госпиталя и объектов инфраструктуры северной парковки ЧМ-2018.
Информация об этом опубликована на портале госзакупок.
Начальная максимальная цена контракта составляет 257 млн рублей.
Подрядчику предстоит выполнить строительство двух КЛ-10 кВ от ПС 110/10кВ "Стадион" с установкой РТП-5, строительство двух КЛ-10 кВ от РТП-5 с установкой ТП-5.7, для подключения объектов на 16 км Московского шоссе, ул. Дальняя (в районе радиоцентра №3).
Работы необходимо выполнить на основании рабочей документации, выполненной АО "Самара-Волгоэлектромонтаж".
Согласно документам закупки, все работы должны быть выполнены не позднее чем через 120 дней с момента заключения контракта.
Итоги открытого запроса предложений должны подвести 13 октября.
Последние комментарии
А может все-таки снести? В Москве вот даже и каменные магазины не преграда. Мест для прогулок совсем не стало. Снести.
Прокуратуре лучше бы заняться сносом памятника-Бани Лебедева, где уже дома стоят. Сплошной криминал.
Интересно, а аспект историко-культурного наследия проверен на сей территории? Вроде как погребения недалеко археологи находили.
Надеюсь с обременением)
А Волга она одна.