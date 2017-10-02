Недалеко от Смышляевки найден труп женщины с перерезанным горлом и связанными руками и ногами

Вечером 30 сентября на берегу реки Самары в 5 км от пос. Смышляевка Волжского района был обнаружен труп неизвестной женщины.

По данным источника в правоохранительных органах, смерть ее была насильственной: у погибшей были связаны руки и ноги, на голове - множество ран, а горло перерезано.

Тело направили судмедэкспертам, по предварительной информации, женщина погибла пару дней назад.

Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство".