В доме престарелых в Самарской области нашли "мертвые души"

В Самарской области 29 сентября было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в ГБУ "Красноармейский спецпансионат".

По данным источника в правоохранительных органах, во время расследования другого уголовного дела выяснилось, что руководство учреждения заключило договор о найме с гражданкой Б. Женщина по факту в спецпансионате не работала и о подписанном с ней трудовом договоре не знала. Однако кто-то получал от ее имени зарплату. Ущерб сейчас оценивается в 344,4 тыс. рублей.

Согласно данным того же источника, к делу может быть причастен Валерий Белов, возглавлявший учреждение с 2009 по 2016 год. Аферу провернули именно в тот период времени.