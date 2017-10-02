Бывшему директору гимназии №1 Любови Картамышевой продлили срок ареста

Экс-директору самарской гимназии №1 Любови Картамышевой продлили срок пребывания под стражей еще на месяц - до 4 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Самарского райсуда.

Напомним, женщину обвиняют в получении взятки. По версии следствия, в июне 2017 г. во время двух встреч она получила в сумме 600 тыс. руб. от ранее оговоренной общей суммы 800 тыс. руб. за зачисление двух детей в 4-й класс учебного учреждения.

2 августа директор получила оставшуюся часть взятки - 200 тыс. руб., после чего ее задержали полицейские.