В Сызрани мошенник заплатил пенсионерке ненастоящими деньгами за неработающий утюг

Житель Сызрани стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

К правоохранителям обратилась 79-летняя жительница Шигонского района. Женщина рассказала, что к ней пришел неизвестный мужчина и предложил продать ему ненужную старую технику или книги. Пенсионерка решила избавиться от неработающего утюга.

Мужчина предложил за него 1650 руб. и дал потерпевшей пятитысячную купюру. Женщина передала незнакомцу сдачу - 3350 рублей. Только когда мужчина ушел, пенсионерка поняла, что деньги ненастоящие.

Полицейские задержали подозреваемого - ранее судимого безработного 37-летнего сызранца. Мужчину нашли в Ульяновской области. Он признался в совершении преступления и сообщил, что деньги потратил.

Сейчас полицейские проверяют подозреваемого на причастность к аналогичным преступлениям.