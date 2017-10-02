В Сызрани мошенник заплатил пенсионерке ненастоящими деньгами за неработающий утюг

Житель Сызрани стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
К правоохранителям обратилась 79-летняя жительница Шигонского района. Женщина рассказала, что к ней пришел неизвестный мужчина и предложил продать ему ненужную старую технику или книги. Пенсионерка решила избавиться от неработающего утюга.
Мужчина предложил за него 1650 руб. и дал потерпевшей пятитысячную купюру. Женщина передала незнакомцу сдачу - 3350 рублей. Только когда мужчина ушел, пенсионерка поняла, что деньги ненастоящие.
Полицейские задержали подозреваемого - ранее судимого безработного 37-летнего сызранца. Мужчину нашли в Ульяновской области. Он признался в совершении преступления и сообщил, что деньги потратил.
Сейчас полицейские проверяют подозреваемого на причастность к аналогичным преступлениям.
Последние комментарии
это ты про ребенка так говоришь? а ты хотел что бы за этих котят их расстреляли ? слов нет про таких как ты , че в детстве обидели сверстники. ходил не кому не видимый без своего мнения . а теперь вот получите все по полной.
а если вы не чьи-то дети, то вам могут пригрозить судом за клевету и физической расправой, ничего не сможете доказать. известный пластик, мне обьяснили в темном углу без свидетелей на консультации, что я никто. я жалею, что в суд не подала сразу, а пыталсь поговорить. результат смотри выше. надо заранее делать аудио записи и видео всех встреч в деталях. не полагайтесь не репутацию, их интересуют только деньги. если надо они пойдут на все, чтобы не лишиться своей золотой жилы
Ну прям герои!!! А как смотреть как при них человека убивают так язык в ж..опу от страха.
Давно пора Сажать. Догадайтесь ОТКУДА ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ И КВАРТИРЫ ОТПИСАНЫ В ПРОБЛЕМНЫХ ОБЪЕКТАХ НА АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ В РАМКАХ УГОЛОВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ. ЗЕМЛЮ ОТПИСЫВАЛИ ГЕКТАРАМИ И КОМИССИИ ВСЕ НАРИСОВАННЫЕ ВСЕ ПОВЯЗАНЫ МЕЖДУ СОБОЙ ВО ВСЕХ ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В РЕГИОНЕ. Только потом Фурсов Олег комедию представляет жителям: "Кто землю бесхозную найдет- СОБЩАЙТЕ" СМЕШНО.
Где вы там "детишек" увидели? Это четко сформировавшиеся монстры и сволочи. Таким не место в цивилизованном обществе.