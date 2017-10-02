По факту гибели семьи с семилетним ребенком в Самаре ведется прокурорская проверка

Прокуратура Промышленного района Самары ведет проверку соблюдения федерального законодательства в сфере соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетнего в связи с гибелью самарской семьи, сообщила корреспонденту Волга Ньюс помощник прокурора Ольга Романова.
Напомним, 1 октября около 16:00 в квартире на ул. Ставропольской были обнаружены мертвыми три человека: родители и семилетний ребенок.
Основная версия произошедшего - несчастный случай. Предположительно, родители и их семилетний сын отравились угарным газом от газовой колонки
"По результатам проверки, при наличии оснований, будут приниматься меры прокурорского реагирования", - уточнила Ольга Романова.
Также на контроле прокуратуры Промышленного района находится проверка, начатая по факту произошедшего территориальным отделом СУ СК РФ по Самарской области.
Последние комментарии
Вранье то,что дети были на другом уроке. Они еще выходили из класса, как обрушилась штукатурка. Многие дети все видели!!!!!!!!!!!!
Слава богу и спасибо врачам,что осталась жива...
Поражаюсь над таким враньём.про одежду не было её на берегу.(Причина смерти мужчины и обстоятельства случившегося устанавливаются.)ни чего подобного.
Это они могут. Меня они с переломом локтя со смещением и полностью нерабочей висячей рукой послали своим ходом в Семашко.
Бил ужасно ми там купалис когда спатели пришли и начили искат