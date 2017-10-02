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По факту гибели семьи с семилетним ребенком в Самаре ведется прокурорская проверка

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Промышленного района Самары ведет проверку соблюдения федерального законодательства в сфере соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетнего в связи с гибелью самарской семьи, сообщила корреспонденту Волга Ньюс помощник прокурора Ольга Романова.

Напомним, 1 октября около 16:00 в квартире на ул. Ставропольской были обнаружены мертвыми три человека: родители и семилетний ребенок.

Основная версия произошедшего - несчастный случай. Предположительно, родители и их семилетний сын отравились угарным газом от газовой колонки

"По результатам проверки, при наличии оснований, будут приниматься меры прокурорского реагирования", - уточнила Ольга Романова.

Также на контроле прокуратуры Промышленного района находится проверка, начатая по факту произошедшего территориальным отделом СУ СК РФ по Самарской области.

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Последние комментарии

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Вранье то,что дети были на другом уроке. Они еще выходили из класса, как обрушилась штукатурка. Многие дети все видели!!!!!!!!!!!!

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Поражаюсь над таким враньём.про одежду не было её на берегу.(Причина смерти мужчины и обстоятельства случившегося устанавливаются.)ни чего подобного.

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Это они могут. Меня они с переломом локтя со смещением и полностью нерабочей висячей рукой послали своим ходом в Семашко.

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Бил ужасно ми там купалис когда спатели пришли и начили искат

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