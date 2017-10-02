По факту гибели семьи с семилетним ребенком в Самаре ведется прокурорская проверка

Прокуратура Промышленного района Самары ведет проверку соблюдения федерального законодательства в сфере соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетнего в связи с гибелью самарской семьи, сообщила корреспонденту Волга Ньюс помощник прокурора Ольга Романова.

Напомним, 1 октября около 16:00 в квартире на ул. Ставропольской были обнаружены мертвыми три человека: родители и семилетний ребенок.

Основная версия произошедшего - несчастный случай. Предположительно, родители и их семилетний сын отравились угарным газом от газовой колонки

"По результатам проверки, при наличии оснований, будут приниматься меры прокурорского реагирования", - уточнила Ольга Романова.

Также на контроле прокуратуры Промышленного района находится проверка, начатая по факту произошедшего территориальным отделом СУ СК РФ по Самарской области.