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Музыка Культура

Открылся фестиваль искусств "Самарская осень"

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской филармонии 1 октября в Международный день музыки концертом произведений Игоря Стравинского и Никколо Паганини открылся фестиваль искусств "Самарская осень-2017". Гостем программы стал скрипач Сергей Крылов, сообщает корреспондент Волга Ньюс.

Несмотря на то что Самарская филармония начинает свой сезон задолго до октября (в этом году даже в августе), музыканты считают, что настоящее открытие - именно в Международный день музыки.

Традиционно 1 октября открывается и фестиваль "Самарская осень". Первым произведением, прозвучавшим в концерте этого года, стала "Весна священная" Игоря Стравинского.

2017 год признан международным годом Игоря Стравинского, исполняется 135 лет со дня рождения композитора.

"Мы посчитали возможным взять самое его значительное и одновременно самое трудное для симфонического оркестра произведение - "Весну священную", картины языческой Руси, - говорит дирижер Михаил Щербаков. - Эта музыка писалась для балета, но первый спектакль, премьера которого состоялась в 1913 году в театре Елисейских полей в Париже, не был признан публикой".

Автором декораций, костюмов к спектаклю 1913 г. стал Николай Рерих, именно его авторству принадлежит и либретто, хореограф - Вацлав Нижинский, импресарио - Сергей Дягилев.

Да, балет не только не был признан публикой, он был освистан, Стравинскому и Дягилеву пришлось буквально бежать из театра. Однако сама музыка понравилась и публике и музыкантам и часто звучала на концертах. Только, наверное, во второй половине ХХ века стали появляться удачные постановки балета картин языческой Руси. Благодаря интернету можно посмотреть фильм-балет 1978 года, постановки последних лет Большого и Мариинского театров, невероятные по выразительности и по экспрессии, соответствующие музыке Стравинского.

"Стравинский, так же, как и Шостакович, и Прокофьев, оказал огромное влияние на композиторское искусство всего ХХ века. Очень многие ему подражали и считали уникальным мастером, который создал свой язык музыки, - говорит Михаил Щербаков. - Стравинский вобрал в своем творчестве все современные ему ритмы и мелодии. Он был очень передовым человеком, и подтверждением тому - восторженное восприятие ансамбля "Битлз". Композитор называл его классикой нашего времени. Но и в его собственной музыке можно услышать ритмы напористые, мощные, сильные, которые потом реализовывались и рок-музыкантами".

На концерте "Весна священная" прозвучала в исполнении симфонического оркестра филармонии под управлением Михаила Щербакова.

Во втором отделении вместе с симфоническим оркестром выступил прославленный скрипач Сергей Крылов (Италия). С 2008 г. Сергей Крылов совмещает карьеру скрипача с дирижерской деятельностью. Он является главным дирижером Литовского камерного оркестра, был приглашенным дирижером Английского камерного оркестра, камерного оркестра Accademia Orchestra Mozart в Болонье и ряда других коллективов. С 2012 г. он является профессором Консерватории в Лугано (Швейцария). Сергей Крылов играет весь скрипичный репертуар, почти все концерты для скрипки с оркестром. Совсем недавно в Генуе музыкант исполнил все скрипичные концерты Паганини (сегодня известно шесть концертов).

"Он играет музыку Паганини, которая долгое время считалась неисполняемой, и делает это непревзойденно, - рассказала лектор Ирина Цыганова, - не случайно итальянцы говорят, что в русском скрипаче живет душа легендарного итальянского музыканта".

На концерте в исполнении Сергея Крылова прозвучал четвертый концерт для скрипки с оркестром ре минор. Концерт Паганини музыкант исполнил на инструменте, созданном его отцом - скрипичным мастером Александром Крыловым.

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Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!

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Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!

Dmitry Lakotsenin 12 апреля 2016 10:20 "Волжские казаки" получили награды от Минобороны РФ за участие в военной операции в Сирии

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