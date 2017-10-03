Глава Самары Олег Фурсов написал заявление на экс-подчиненных по факту передачи 28 котельных

Конфликт вокруг самарских котельных, возникший в сентябре 2017 г. между ООО "Волгатеплоснаб" и ООО "Стройэффект", получил развитие. Глава Самары Олег Фурсов в конце сентября направил начальнику ГУ МВД России по Самарской области Александру Винникову письмо, в котором сообщает о нарушениях, выявленных в связи с передачей муниципальных котельных руководством МП "Инженерная служба", пишет kommersant.ru.

Руководитель МП Сергей Проничев уже покинул свой пост. Эту информацию подтвердили в пресс-службе администрации города, уточнив, что Проничев уволен по собственному желанию.

Напомним, в середине сентября руководство ООО "Волгатеплоснаб" (ВТС) узнало, что находящиеся в аренде у общества 28 муниципальных котельных якобы переданы на обслуживание другой компании - ООО "Стройэффект". При этом договоры аренды с ВТС расторгнуты не были и действуют, по информации гендиректора общества Анатолия Денисова, и по сей день.

Договоры со "Стройэффектом" подписывал заместитель руководителя МП "Инженерная служба" Дмитрий Лукьянов. Его с руководителем и владельцем "Стройэффекта" Алексеем Федосеевым связывают давние деловые отношения - до 2010 г., по данным "СПАРК-Интерфакс", они вместе владели ООО "Волгаэнергосервис".

Департаментом по вопросам безопасности и противодействия коррупции администрации Самары в МП "Инженерная служба" была проведена проверка. В результате установлено, "что в начале сентября 2017 г. на предприятии неправомерно были заключены договоры аренды котельных и котельного оборудования лицами, неправомочными на совершение указанных действий".

В своем письме в ГУ МВД Олег Фурсов сообщает, что 1 сентября Сергей Проничев назначил исполняющим обязанности директора МП главного инженера Полева без согласования с администрацией города. Затем, 4 сентября, он выдал Полеву доверенность на право заключения договоров аренды, трудовых договоров и других действий, в числе которых и передача имущества. При этом Олег Фурсов поясняет, что "доверенность не может являться легитимной", так как Сергей Проничев в момент ее выдачи находился в отпуске.

5 сентября главный инженер назначил заместителем директора Дмитрия Лукьянова, прежде на предприятии не работавшего. Более того, Лукьянову была выдана доверенность на право подписания договоров аренды и актов приема-передачи имущества. А уже 15 сентября Дмитрий Лукьянов подписал два договора аренды 14 зданий котельных и находящегося в них оборудования с ООО "КСК г. Отрадный". Ранее эти объекты обслуживались ЗАО "СУТЭК".

Олег Фурсов в своем письме на имя Александра Винникова предполагает, что Дмитрий Лукьянов имел возможность, "неправомерно используя свое служебное положение, подписать договоры аренды в отношении и другого имущества муниципального предприятия, в настоящее время используемого ООО "Волгатеплоснаб". При этом глава города поясняет, что 11 находящихся в пользовании ВТС котельных были модернизированы и представляют коммерческий интерес.

Олег Фурсов резюмирует, что данная информация свидетельствует "о наличии признаков противоправной деятельности группы лиц, создающей угрозу экономической безопасности городского округа Самара". В ГУ МВД России по Самарской области пояснили, что материал по заявлению главы администрации по факту неправомочных действий руководства одного из МП зарегистрирован.

"Проводится проверка в соответствии со статьями 144-145 УПК РФ", - пояснил начальник ОИОС, ­ полковник внутренней службы Сергей Гольдштейн. Аналогичную проверку проводит и самарская городская прокуратура. Собеседник издания в надзорном органе пояснил, что "схема, использованная "Стройэффектом" и представителями муниципального предприятия, имеет признаки рейдерского захвата, что довольно редкое явление в нынешнее время".

"Безусловно, мы будем выяснять роль в этом процессе как представителей коммерческой структуры и аффилированных с ней лиц, так и чиновников мэрии и передавать материалы в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел", - заметил он. По сведениям источника, Дмитрий Лукьянов на первой беседе со следователями признал, что подписал документы по передаче котельных новому арендатору.

Получить комментарий Алексея Федосеева вчера не удалось - его телефон не отвечал, но прежде он заявлял, что договоры со "Стройэффектом" заключены "как положено".