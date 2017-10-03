Аэропорт Курумоч обслужил двухмиллионного пассажира

Пассажиропоток международного аэропорта Курумоч преодолел отметку в два миллиона человек. Об этом сообщает пресс-служба аэровокзала.

Юбилейный пассажир вылетел рейсом Самара - Даламан авиакомпании Azur Air 30 сентября.

Впервые в постсоветской истории двухмиллионную планку самарский аэропорт преодолел в 2013 г. и с того момента ежегодно подтверждает этот статус. Однако в 2017 г. на фоне улучшения производственных показателей пассажиропоток достиг двух миллионов человек нетипично рано. К примеру, в прошлом году этот показатель был зафиксирован только в декабре. Росту пассажиропотока способствовали как появление новых направлений в маршрутной сети аэропорта, так и развитие востребованных внутренних рейсов.