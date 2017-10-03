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Транспорт Транспорт и связь

Аэропорт Курумоч обслужил двухмиллионного пассажира

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Пассажиропоток международного аэропорта Курумоч преодолел отметку в два миллиона человек. Об этом сообщает пресс-служба аэровокзала.

Юбилейный пассажир вылетел рейсом Самара - Даламан авиакомпании Azur Air 30 сентября.

Впервые в постсоветской истории двухмиллионную планку самарский аэропорт преодолел в 2013 г. и с того момента ежегодно подтверждает этот статус. Однако в 2017 г. на фоне улучшения производственных показателей пассажиропоток достиг двух миллионов человек нетипично рано. К примеру, в прошлом году этот показатель был зафиксирован только в декабре. Росту пассажиропотока способствовали как появление новых направлений в маршрутной сети аэропорта, так и развитие востребованных внутренних рейсов.

Международный аэропорт Курумоч – крупнейший аэропорт Приволжского федерального округа. На регулярной основе полеты из Самары выполняются по 49 направлениям, среди которых 26 - внутрироссийские, 13 – международные, 10 - полеты в станы СНГ. В конце сентября аэропорт вошел в число победителей Евразийской премии в области региональных авиаперевозок.

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11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.

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