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Россельхозбанк подвел промежуточные итоги работы в 2017 году

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Россельхозбанке состоялось совещание с руководителями региональных филиалов, на котором были подведены промежуточные итоги работы в текущем году и обозначены задачи на 2018 год.

В ходе мероприятия было отмечено, что РСХБ сохраняет лидирующие позиции на банковском рынке по целому ряду направлений, демонстрируя динамику по наращиванию кредитного портфеля, выдачам кредитов (в том числе сегменту АПК) и клиентских пассивов на уровне выше среднерыночного.

Банк удерживает позицию основного кредитора сельскохозяйственной отрасли с рыночной долей в кредитном портфеле АПК порядка 30%. Кроме того, банк является основным участником запущенного в 2017 году механизма льготного кредитования аграриев. В рамках его реализации за восемь месяцев текущего года предоставлено финансирование на сумму порядка 79 млрд рублей по ставке не более 5% годовых.

Общий объем кредитования банком заемщиков АПК в 2017 году составляет порядка 660 млрд рублей, что на 6% превышает аналогичный показатель прошлого года. При этом объем кредитного портфеля Россельхозбанка по направлению АПК достиг 1,17 трлн рублей. Эффективная деятельность банка по поддержке сезонных работ способствовала получению рекордного урожая зерновых культур и увеличению производства других видов сельскохозяйственной продукции.

"Россельхозбанк остается ключевым финансовым партнером аграриев, оказывая поддержку на всех этапах производства, переработки и реализации продукции. В дальнейшем мы продолжим расширять взаимодействие с сегментом АПК, выполняя поставленные акционером задачи. Вместе с тем мы заинтересованы в расширении присутствия и в других приоритетных отраслях экономики, предоставлении нашим клиентам комплексного банковского обслуживания, в том числе некредитных продуктов. Также среди наших приоритетов на ближайшее время - повышение качества кредитного портфеля, активное внедрение информационных технологий и упрочение позиций в обслуживании малого и среднего предпринимательства", - отметил председатель правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев.

В целях проработки обозначенных задач и формирования планов до конца текущего года и на 2018 год в рамках мероприятия состоялся ряд тематических сессий по темам "Некредитные продукты и финансовые инструменты для корпоративных клиентов", "Переход от традиционных форматов обслуживания клиентов массового сегмента к цифровым технологиям", "Кредитование малого и среднего бизнеса: оптимальные процессы и продукты", "Новые подходы к позиционированию бренда банка".

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