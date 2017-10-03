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Общественный Антикоррупционный комитет Самарской области возглавил Игорь Коржиков

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Региональную общественную организацию "Антикоррупционный комитет Самарской области" возглавил Игорь Коржиков, выступающий одним из ее соучредителей. Об этом сообщили в комитете.

Напомним, организация была создана в начале этого года и базируется в Кинеле. До недавнего времени ее руководителем выступал бывший глава Кинельской межрайонной прокуратуры, экс-прокурор Комсомольского района Тольятти Анатолий Стольников. Теперь же он вышел из состава соучредителей комитета и является директором правового центра "Советникъ".

Антикоррупционный комитет также покинул еще один соучредитель - Анзор Апшев.

"Кроме того, РОО "Антикоррупционный комитет Самарской области" увеличила число членов организации", - отмечается в ее сообщении.

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