Общественный Антикоррупционный комитет Самарской области возглавил Игорь Коржиков

Региональную общественную организацию "Антикоррупционный комитет Самарской области" возглавил Игорь Коржиков, выступающий одним из ее соучредителей. Об этом сообщили в комитете.

Напомним, организация была создана в начале этого года и базируется в Кинеле. До недавнего времени ее руководителем выступал бывший глава Кинельской межрайонной прокуратуры, экс-прокурор Комсомольского района Тольятти Анатолий Стольников. Теперь же он вышел из состава соучредителей комитета и является директором правового центра "Советникъ".

Антикоррупционный комитет также покинул еще один соучредитель - Анзор Апшев.

"Кроме того, РОО "Антикоррупционный комитет Самарской области" увеличила число членов организации", - отмечается в ее сообщении.