Общественный Антикоррупционный комитет Самарской области возглавил Игорь Коржиков

Региональную общественную организацию "Антикоррупционный комитет Самарской области" возглавил Игорь Коржиков, выступающий одним из ее соучредителей. Об этом сообщили в комитете.
Напомним, организация была создана в начале этого года и базируется в Кинеле. До недавнего времени ее руководителем выступал бывший глава Кинельской межрайонной прокуратуры, экс-прокурор Комсомольского района Тольятти Анатолий Стольников. Теперь же он вышел из состава соучредителей комитета и является директором правового центра "Советникъ".
Антикоррупционный комитет также покинул еще один соучредитель - Анзор Апшев.
"Кроме того, РОО "Антикоррупционный комитет Самарской области" увеличила число членов организации", - отмечается в ее сообщении.
Последние комментарии
Это все замечательно, но каким образом запрет на продажу, который вытесняет пьющих из цивилизованного поля, способствует выработке привычки к ответственному потреблению?
А ты прямо много знаешь Аленушка....
Коржиков и Апшев против коррупции)) - это директор и учредители фирмы с мигрантами ООО "Феникс-А". http://volga.news/article/409543.html
отправьте ТВИТ Меркушкину—пусть знает КАК на самом деле в глубинках ветераны живут и НУЖНА ЛИ ИМ Арка Победы на Аллее ?
Людмила владимировна всегда работала и работает для развития сельского хозяйства, патриот своей страны, России. Активно занимается благотворительность! У этой женщины, мужчинам можно брать пример. И все, чего она добилась, только благодаря трудолюбию, правдивости и веры в Бога!