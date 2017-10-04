АО "Россельхозбанк" разместил биржевые облигации ПАО "Группа ЛСР"

Вчера, 3 октября 2017 года, успешно завершилось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО "Группа ЛСР" серии 001Р-03 в рамках программы биржевых облигаций № 4-55234-E-001P-02E от 14 сентября 2016 года.

Объем размещенного выпуска облигаций составил 5 млрд руб. Срок обращения биржевых облигаций — 5 лет. По выпуску облигаций предусмотрена амортизация: по 30% от номинальной стоимости в даты выплат 16-го и 18-го купонов и 40% от номинальной стоимости — в дату выплаты 20-го купона.

Открытие и закрытие книги заявок состоялось 29.09.2017. Первоначальный маркетинговый диапазон ставки купона был установлен на уровне 9,00 — 9,25% годовых. В ходе букбилдинга ориентир купона был сужен до 9,00 — 9,10% с последующим снижением до 8,95 — 9,00% годовых. Финальная ставка купона была установлена на уровне 9,00% годовых.

На участие в первичном размещении облигаций было подано свыше 30 заявок от всех основных категорий инвесторов, включая банки, управляющие, инвестиционные, брокерские и страховые компании. Совокупный спрос превысил номинальный объем выпуска в 2,5 раза и составил 12,4 млрд руб. Существенный спрос со стороны инвесторов позволяет рассчитывать на ликвидный вторичный рынок после размещения.

Организаторами выпуска биржевых облигаций ПАО "Группа ЛСР" серии 001Р-03 выступили АО "Россельхозбанк", АО "Райффайзенбанк" и ПАО "Совкомбанк".