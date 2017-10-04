16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ЕБРР закроет свой филиал в Самаре Аналитики Промсвязьбанка: доллар берет курс на повышение Средняя сумма долга заемщиков - потенциальных банкротов в области составляет 1,8 млн рублей Банк ВТБ добился признания банкротом владельца холдинга "СВ" Алексея Гриншпуна Завершается сбор заявок на участие в хакатоне PSB SAMARA BATTLE

Банки Финансы

АО "Россельхозбанк" разместил биржевые облигации ПАО "Группа ЛСР"

САМАРА. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 47
Версия для печати

Вчера, 3 октября 2017 года, успешно завершилось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО "Группа ЛСР" серии 001Р-03 в рамках программы биржевых облигаций № 4-55234-E-001P-02E от 14 сентября 2016 года.

Объем размещенного выпуска облигаций составил 5 млрд руб. Срок обращения биржевых облигаций — 5 лет. По выпуску облигаций предусмотрена амортизация: по 30% от номинальной стоимости в даты выплат 16-го и 18-го купонов и 40% от номинальной стоимости — в дату выплаты 20-го купона.
Открытие и закрытие книги заявок состоялось 29.09.2017. Первоначальный маркетинговый диапазон ставки купона был установлен на уровне 9,00 — 9,25% годовых. В ходе букбилдинга ориентир купона был сужен до 9,00 — 9,10% с последующим снижением до 8,95 — 9,00% годовых. Финальная ставка купона была установлена на уровне 9,00% годовых.

На участие в первичном размещении облигаций было подано свыше 30 заявок от всех основных категорий инвесторов, включая банки, управляющие, инвестиционные, брокерские и страховые компании. Совокупный спрос превысил номинальный объем выпуска в 2,5 раза и составил 12,4 млрд руб. Существенный спрос со стороны инвесторов позволяет рассчитывать на ликвидный вторичный рынок после размещения.

Организаторами выпуска биржевых облигаций ПАО "Группа ЛСР" серии 001Р-03 выступили АО "Россельхозбанк", АО "Райффайзенбанк" и ПАО "Совкомбанк".

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Andrey Homin 20 февраля 2017 17:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Егор Сухомлин 27 декабря 2016 18:42 Сбербанк откроет в Самаре офис для автолюбителей в формате МакАвто

Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Михаил Грушевский 08 июня 2016 14:25 В капитале Эл банка обнаружили дыру в 2 млрд рублей

Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.

Михаил Грушевский 28 апреля 2016 08:28 Эл банк должен вернуть своим заемщикам 150 млн руб. неправомерно полученных от них средств

И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5