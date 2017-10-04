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ЕБРР закроет свой филиал в Самаре

САМАРА. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) закроет в 2018 г. пять из семи своих российских представительств, в том числе, и в Самаре, сообщает tass.ru со ссылкой на старшего советника ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Антона Усова.

"Поскольку банк не осуществляет активных инвестиций в России с лета 2014 г., было принято решение, что ряд офисов будут закрыты", — сказал он.

"Офисы в Екатеринбурге, Красноярске, Ростове-на-Дону, Владивостоке и Самаре будут в какой-то момент в 2018 г. в разные даты закрыты", — пояснил Усов.

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