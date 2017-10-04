ЕБРР закроет свой филиал в Самаре

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) закроет в 2018 г. пять из семи своих российских представительств, в том числе, и в Самаре, сообщает tass.ru со ссылкой на старшего советника ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Антона Усова.
"Поскольку банк не осуществляет активных инвестиций в России с лета 2014 г., было принято решение, что ряд офисов будут закрыты", — сказал он.
"Офисы в Екатеринбурге, Красноярске, Ростове-на-Дону, Владивостоке и Самаре будут в какой-то момент в 2018 г. в разные даты закрыты", — пояснил Усов.
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а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.