Исполнилось 60 лет с начала космической эры человечества

60 лет назад, 4 октября 1957 года, с 5-го Научно-исследовательского полигона Министерства обороны СССР, получившего впоследствии название космодром Байконур, ракетой-носителем "Спутник" (Р-7) был запущен первый искусственный спутник Земли.

Через 295 секунд после старта первый спутник был выведен на эллиптическую орбиту высотой в апогее 947 км, в перигее 288 км. На 315 секунде после старта произошло отделение спутника, и он подал свой голос. "Бип! Бип!" — именно так звучали его позывные. ПС-1 стал первым искусственным объектом на орбите Земли.

Спутник летал 92 дня, совершил 1440 оборотов вокруг планеты (пролетев около 60 млн км), а его радиопередатчики на батарейках работали в течение двух недель после старта.

Создание первого космического аппарата началось в ОКБ-1 в ноябре 1956 года. Спутник был разработан как очень простой аппарат, поэтому и получил название — космический аппарат ПС-1 (простейший спутник). Он представлял собой шар диаметром 58 сантиметров и весом 83,6 килограмма. ПС-1 был оснащен четырьмя штырьковыми антеннами для передачи сигналов, работающих от батареек передатчиков. Над созданием искусственного спутника Земли работала целая группа ученых, конструкторов во главе с основоположником практической космонавтики Сергеем Королевым.