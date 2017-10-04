В сентябре овощи в Самарской области подешевели, а хлеб и масло подорожали

В сентябре в Самарской области продолжилось сезонное снижение розничных цен на картофель и овощи (огурцы и помидоры, лук, морковь и капуста), начавшееся с июня текущего года. Такие данные опубликовало региональное министерство экономического развития, инвестиций и торговли.

По данным ведомства, снижение цен на капусту составило 48%, на морковь 42%, на лук 40%, на томаты — 38%. Картофель подешевел на 36%.

"Также продолжилась положительная тенденция снижения цен на крупу гречневую, мясо кур, масло подсолнечное и сахар", — отмечает минэкономразвития.

Вместе с тем, отмечено подорожание сливочного масла на 4,4%, а также повышение на 1% розничных цен на хлеб из пшеничной и ржано-пшеничной муки.

В целом цены на продовольственные товары с начала года снизились на 1,8%. В прошлом году за девять месяцев они продемонстрировали рост на 2,75%.