В сентябре овощи в Самарской области подешевели, а хлеб и масло подорожали

В сентябре в Самарской области продолжилось сезонное снижение розничных цен на картофель и овощи (огурцы и помидоры, лук, морковь и капуста), начавшееся с июня текущего года. Такие данные опубликовало региональное министерство экономического развития, инвестиций и торговли.
По данным ведомства, снижение цен на капусту составило 48%, на морковь 42%, на лук 40%, на томаты — 38%. Картофель подешевел на 36%.
"Также продолжилась положительная тенденция снижения цен на крупу гречневую, мясо кур, масло подсолнечное и сахар", — отмечает минэкономразвития.
Вместе с тем, отмечено подорожание сливочного масла на 4,4%, а также повышение на 1% розничных цен на хлеб из пшеничной и ржано-пшеничной муки.
В целом цены на продовольственные товары с начала года снизились на 1,8%. В прошлом году за девять месяцев они продемонстрировали рост на 2,75%.
Последние комментарии
Это что получается, суд поддержал отъем проданной земли? Добро пожаловать в 90-е?
До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉
Дебильное предприятие! Зарплату не платят, руководство - идиоты, генеральный самодур и двоечник!
ух Самара городок! красивые девы в пятерочке живут, оказывается!
В Коммунаре(Красноярский район) есть новый комплекс - переселить племзавод (земля есть ,люди есть ,а тем кто приедет с Кряжа дать жилье новое)это будет наилучшее решение всех проблем !