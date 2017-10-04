Сотрудницу самарского магазина подозревают в попытке дать взятку полицейскому

В Самаре задержали 41-летнюю женщину, подозреваемую в даче взятки полицейскому, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По версии правоохранителей, сотрудница местного магазина предложила сотруднику полиции деньги за то, чтобы он не привлекал ее к уголовной ответственности из-за продажи крепкого алкоголя, не отвечающего требованиям безопасности.

О произошедшем правоохранитель доложил руководству, и подозреваемую задержали. Теперь в отношении нее возбуждено уголовное дело. Женщина находится под подпиской о невыезде.