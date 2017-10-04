АО "Россельхозбанк" успешно разместило собственный выпуск облигаций серии БО-03Р

3 октября 2017 года успешно завершилось размещение выпуска биржевых облигаций АО "Россельхозбанк" серии БО-03Р в рамках программы биржевых облигаций № 403349B001P02E от 20 июня 2016 года. Объем размещенного выпуска облигаций составил 7 млрд рублей. Срок обращения - четыре года. Оферта по выпуску не предусмотрена.

Открытие и закрытие книги заявок состоялись 22.09.2017. Первоначальный маркетинговый диапазон ставки купона был установлен на уровне 8,40-8,60% годовых. Далее ориентир был сужен последовательно в два этапа до 8,40-8,45% годовых. Финальная ставка купона была установлена на уровне 8,40% годовых. На участие в первичном размещении облигаций было подано свыше 50 заявок от инвесторов с суммарным спросом свыше 13 млрд рублей. В размещении участвовали практически все основные категории инвесторов, включая банки, управляющие и инвестиционные компании, а также розничные инвесторы, что подтверждает привлекательность выпуска.