РСХБ направил на развитие АПК 5,4 трлн рублей

С момента запуска в 2006 году приоритетного национального проекта "Развитие АПК" и в рамках Госпрограмм развития сельского хозяйства Россельхозбанк направил на развитие отечественного агропромышленного комплекса 5,4 трлн рублей. Об этом заявил Председатель Правления Банка Дмитрий Патрушев в ходе XIX Российской агропромышленной выставки "Золотая осень".
Особое внимание РСХБ уделяет поддержке инвестпроектов по созданию новых современных сельскохозяйственных предприятий в различных регионах страны. Так, объем финансирования Банком инвестиционных проектов, предусматривающих строительство животноводческих комплексов, составляет 410 млрд рублей, высокотехнологичных тепличных комплексов — 58 млрд рублей, перерабатывающих производств — 55 млрд рублей. Банк активно содействует переоснащению действующих предприятий АПК: на приобретение новой техники и оборудования направлено порядка 315 млрд рублей.
"В последние годы сельское хозяйство демонстрирует значительный рост, по праву считаясь одним из флагманов отечественной экономики и драйвером развития смежных отраслей. По ряду показателей наши производители вышли на лидирующие позиции в мире. Для этого многое было сделано, и во многом благодаря эффективной поддержке государства. Теперь российскому сельскому хозяйству предстоит пойти по пути повышения эффективности, внедрения новых технологий, увеличения доли продукции с высоким уровнем переработки, наращивания экспортной составляющей. Со своей стороны мы, как профильный Банк, оказываем всю необходимую поддержку в реализации технологичных инвестпроектов и модернизации действующих предприятий АПК", — отметил Дмитрий Патрушев.
Последние комментарии
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.