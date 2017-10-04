РСХБ выступил генеральным спонсором XIX Российской агропромышленной выставки "Золотая осень"

Россельхозбанк традиционно выступил генеральным спонсором XIX Российской агропромышленной выставки "Золотая осень", проходящей 4–7 октября 2017 года в Москве. Мероприятие организовано Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
Программа главного делового события отечественной сельскохозяйственной отрасли включает более 40 мероприятий, ключевым из которых станет Агробизнесфорум "Лидерство российского АПК: как обеспечить качественный рост". Эксперты отрасли обсудят методы повышения качества управления производством и рентабельности сельхозпредприятий. Выставка включает ряд тематических разделов: продукция регионов России и зарубежных стран, сельскохозяйственная техника и оборудование, животноводство и растениеводство. Кроме того, в период выставки состоится фестиваль национальных культур.
Россельхозбанк ежегодно выступает ключевым партнером "Золотой осени" и принимает активное участие в ее деловых мероприятиях. Банк является безусловным лидером в кредитно-финансовом обслуживании отрасли и предлагает широкую линейку специализированных продуктов, которые будут представлены гостям выставки на стенде Банка. Его экспозиция также предусматривает зону делового общения для рабочих встреч и переговоров.
Последние комментарии
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.