Городские леса вокруг стадиона "Самара-Арена" расчистят от сухостоя и мусора

В рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу запланирована расчистка лесного массива, прилегающего к стадиону "Самара-Арена". Его расчистят от древесно-кустарниковой растительности.

В настоящее время министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области совместно с администрацией Самары организовали рубку и раскряжевку сухостойной древесины на этом участке.

Во вторник, 3 октября, сотрудники министерства лесного хозяйства совместно с департаментом охоты и рыболовства, управлением ЗАГС по Самарской области, представителями Похвистневского района и города Похвистнево внесли свой вклад в благоустройство этой территории в рамках Всероссийской акции "Живи лес". В рамках этой экологической акции также привлекут дополнительные силы по уборке леса в районе строящегося стадиона за счет участия представителей органов государственной власти, подведомственных организаций, муниципальных образований и предприятий.

"Мы исходим из того, что каждый день на данном участке должно быть задействовано не менее 100 человек и очищено минимум 1 га территории, - рассказал врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Александр Ларионов. - На сегодняшний день расчищено семь гектаров. Завершить очистку лесного участка необходимо до устойчивого снежного покрова, а именно до 1 декабря 2017 года. Большой объем выполнен в прошедшие выходные, темпы работы активно наращиваются".