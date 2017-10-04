Городские леса вокруг стадиона "Самара-Арена" расчистят от сухостоя и мусора

В рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу запланирована расчистка лесного массива, прилегающего к стадиону "Самара-Арена". Его расчистят от древесно-кустарниковой растительности.
В настоящее время министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области совместно с администрацией Самары организовали рубку и раскряжевку сухостойной древесины на этом участке.
Во вторник, 3 октября, сотрудники министерства лесного хозяйства совместно с департаментом охоты и рыболовства, управлением ЗАГС по Самарской области, представителями Похвистневского района и города Похвистнево внесли свой вклад в благоустройство этой территории в рамках Всероссийской акции "Живи лес". В рамках этой экологической акции также привлекут дополнительные силы по уборке леса в районе строящегося стадиона за счет участия представителей органов государственной власти, подведомственных организаций, муниципальных образований и предприятий.
"Мы исходим из того, что каждый день на данном участке должно быть задействовано не менее 100 человек и очищено минимум 1 га территории, - рассказал врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Александр Ларионов. - На сегодняшний день расчищено семь гектаров. Завершить очистку лесного участка необходимо до устойчивого снежного покрова, а именно до 1 декабря 2017 года. Большой объем выполнен в прошедшие выходные, темпы работы активно наращиваются".
Последние комментарии
В Самаре такая же идёт вода.Да же фильтра не спасают.
Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!
«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.
Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?
Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.