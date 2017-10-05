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Хоккей Спорт

Три игрока "Ладьи" вызваны в юниорскую сборную России

НОВОГОРСК. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В подмосковном Новогорске, 4 октября, стартовал учебно-тренировочный сбор юниоров U18 (игроки до 18 лет).

Тренерский штаб команды во главе с Александром Зыбиным вызвал 28 хоккеистов, и в их числе трех представителей "Ладьи" — вратаря Михаила Исаева, защитника Аяза Габдрахманова и форварда Семена Кизимова.

Тренировочные мероприятия в Новогорске продлятся до 11 октября, в рамках сбора подопечные Зыбина проведут выставочную встречу против "Атлантов". А утром 12 октября команда отправится в Чехию, где сыграет три товарищеских матча 13, 14 и 15 октября, сообщает официальный сайт тольяттинского клуба.

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