СМИ: отставки глав управлений Роспотребнадзора и Росздравнадзора могли стать следствием нападения на сотрудницу СПИД-центра

Руководитель областного управления Росздравнадзора Александр Антимонов и глава регионального подразделения Роспотребнадзора Нина Сергеева могли уйти в отставку по итогам расследования дела о нападении на заместителя главного врача областного СПИД-центра Ольгу Агафонову, пишет "Самарское обозрение".

В конце сентября 2017 г. суд Железнодорожного района Самары приговорил к двум годам колонии 40-летнего самарского предпринимателя Алексея Сивакова, признанного организатором нападения на Агафонову.

Первоначально нападение выглядело как обычный бытовой инцидент. Двое знакомых — ранее судимый житель села Натальино Сергей Шахов и его сосед Давид Хачатурян — рано утром 24 апреля 2014 г. напали на медика, сбили ее с ног и нанесли телесные повреждения. Затем преступники скрылись вместе с сумкой потерпевшей.

Уже осенью 2014 г. Хачатурян получил реальный срок за разбой. Однако затем расследование дела несколько замедлилось — и второй нападавший, Шахов, был осужден лишь спустя полтора года. При этом преступление было признано заказным, и силовики начали работу по организатору нападения. Им оказался Алексей Сиваков, чья жена, Елена Сивакова, на момент нападения была директором АНО "Поволжский межведомственный научный центр медицины труда" ("ПМНЦМТ"). Дело расследовалось полицией, его курировала областная прокуратура.

Причиной нападения на Агафонову стал денежный конфликт. СПИД-центр по соглашению с АНО "ПМНЦМТ" делал анализы на ВИЧ иностранцам для получения разрешений на работу. Стоимость одного обследования составляла 590 руб., работы осуществлялись по договору от 9 января 2013 года. В октябре 2013 г. долги АНО перед СПИД-центром составляли около 2 млн рублей. Юристы медицинской организации подали иск в арбитраж и выиграли дело.

Решение арбитража датировалось февралем 2014 года. Переговоры с представителями АНО "ПМНЦМТ" вела Агафонова, которая не шла ни на какие уступки, несмотря на то, что в ситуации невозврата долга проявились высокопоставленные покровители фирмы Сиваковой.

Как рассказала "СО" Агафонова, когда начались проблемы с невыплатами со стороны "ПМНЦМТ", в ее адрес поступали телефонные звонки и гарантийные письма, в том числе и от чиновников, имевших отношение к данной организации. Целью всего этого было как-то отрегулировать ситуацию. "Долги они не гасили, но писали гарантийные письма и так далее", — говорит замглавврача СПИД-центра.

После проигрыша в арбитражном суде Алексей Сиваков, как следует из приговора, "разработал преступный план по совершению грабежа с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении Агафоновой О.В. с целью отомстить последней в связи с взысканием с АНО "Поволжский межведомственный научный центр медицины труда" денежных средств".

К исполнению нападения Сиваков привлек своего знакомого Шахова, которому пообещал заплатить за исполнение заказа 100 тыс. руб. Шахову был передан задаток — 10 тыс. руб. — а также фотография Агафоновой и ее личные данные. Хачатуряна Шахов посвятил в свои преступные планы лишь "частично": целью нападения был назван корыстный умысел.

"С учетом вступивших в силу приговоров двум исполнителям преступления решение по Сивакову тоже имеет хорошие шансы устоять при пересмотре в апелляционной инстанции", — пишет "Самарское обозрение".

Адвокат Максим Власов, представлявший интересы потерпевшей в суде, заявил, что уже обжаловал приговор в порядке апелляции. "Нас не устраивает мягкость наказания и отсутствие в приговоре темы моральной компенсации", — говорит Власов.

Помимо обвинительных приговоров обоим исполнителям и заказчику нападения на Ольгу Агафонову, скандальная ситуация с избиением заместителя главного врача СПИД-центра имела и целый ряд косвенных последствий в виде отставок так или иначе связанных с этим инцидентом чиновников, пишет издание.

Из-за ЧП с Агафоновой свой пост оставил бессменный директор СПИД-центра Андрей Быков, проработавший там с момента основания. Сейчас его место занял бывший министр здравоохранения Амурской области Алексей Спирин. Кроме того, скандал вокруг деятельности АНО "ПМНЦМТ" косвенно задел и ряд других лиц.

По данным ИАС "СПАРК-Интерфакс", на момент создания в 2007 г. учредителями АНО "ПМНЦМТ" являлись руководитель областного управления Росздравнадзора Александр Антимонов, глава областного управления Роспотребнадзора Нина Сергеева и управляющий Самарским реготделением Фонда социального страхования РФ Александр Медведев.

Медведев, вместе с Алексеем Сиваковым также ранее был соучредителем ООО "Охота".

Когда правоохранители установили личность заказчика нападения на Ольгу Агафонову, начались отставки. В январе 2017 года свой пост покинула Сергеева. Примерно в то же время Александр Антимонов обратился в арбитражный суд с иском "об установлении факта отсутствия отношений его участия в организации АНО "Поволжский межведомственный научный центр медицины труда".

В заявлении Антимонов ссылался на тот факт, что он чиновник и быть учредителем в коммерческой организации не может. Однако заявление было оставлено без рассмотрения, так как на тот момент АНО уже было ликвидировано вследствие банкротства. Аналогичное решение чуть ранее принял и Промышленный районный суд. В августе 2017 г. Антимонов покинул свой пост в региональном Росздравнадзоре, который он занимал 12 лет.

Источник "Самарского обозрения", знакомый с ситуацией, утверждает, что одной из причин отставки и Сергеевой, и Антимонова стал именно скандал с нападением на Ольгу Агафонову.