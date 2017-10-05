МЧС предупреждает самарцев об ухудшении погодных условий

По информации Приволжского УГМС, с 19 часов 5 октября до 19 часов 6 октября в Самарской области ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер южный 8-13 м/с, местами порывы 15-18 м/с.

В связи с ухудшением погодных условий главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, щитами рекламы и витринами.

"Старайтесь держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев, — советуют в ведомстве. — Чтобы избежать получения травм и увечий в случае порывов ветра, необходимо спрятаться в подъезд или подвал здания. При осадках будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередачи. Закрепите слабо укрепленные конструкции на своих подворьях, их разрушение может привести к травмированию людей. Владельцам частных домов необходимо принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока".

Также МЧС призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.