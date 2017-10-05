Выставка "БЕЗсмертие. Михаил Анищенко" проходит в галерее "Новое пространство"

В галерее "Новое пространство" Самарской областной универсальной научной библиотеки проходит выставка "БЕЗсмертие. Михаил Анищенко", приуроченная к V Всероссийскому литературному фестивалю имени поэта.

Основу экспозиции составили работы известных самарских художников: графика Жени Бабушкина, живописцев Дмитрия Мантрова и Вячеслава Сухова. Разные по технике авторы объединились в размышлениях на темы поэзии Михаила Анищенко: грани между жизнью и смертью, любви, поисков себя, родины и свободы.

"Мне кажется, этот человек видел не только окружающую действительность, но и заглядывал внутрь, всегда искал в ней тайну, — рассказал художник Дмитрий Мантров. — Я брал сборник стихотворений Анищенко на пленэр, мы читали по вечерам с художниками. И все отметили, что на стихах лежит отпечаток того, что он касался категории бесконечного, того, что лежит вне времени и пространства. Кто-то называет это богом, кто-то — мировой душой… И он на такой ступеньке. Это — в его стихах".

Свои произведения представили шесть лауреатов впервые проходившего в рамках фестиваля им. Анищенко конкурса художественных работ "БЕЗсмертие": Юрий Горлов, Светлана Демина, Алексей Колесов, Денис Масальский, Юлия Сергеева, Екатерина Сивохина.

На открытии выставки розвучали стихи Анищенко в исполнении актера театра "Город" Бориса Трейбича и гитарные композиции Алины Толоконниковой. До конца выставки посетители смогут поближе познакомиться с творчеством Михаила Анищенко не только через художественные работы: к каждой из них подобрано стихотворение или отрывок из прозаического произведения "Зеленая лодка с рыжим котом".

Выставка работает до 14 октября, вход свободный.

Напомним, 13 октября в 18:00 пройдет поэтический вечер "Вспоминаем стихи Михаила Анищенко", ведущий — поэт Евгений Чепурных.