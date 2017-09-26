Стала известна программа мероприятий Всероссийского литературного фестиваля им. Анищенко

Стала известна программа мероприятий, приуроченных к V Всероссийскому литературному фестивалю имени Михаила Анищенко, сообщила пресс-служба областного отделения Союза писателей.
Фестиваль откроется в самарской галерее "Новое пространство" 29 сентября в 11:00.
3 октября в 18:00 в "Новом пространстве" состоится поэтический вечер поэта Германа Лукомникова (Москва).
4 октября в 18:00 творческий вечер к 90-летию со дня рождения поэта Петра Александрова (1927-1999) "Дорога духа не кончается…". Ведущий - краевед, исследователь самарской литературы Георгий Квантришвили.
13 октября, в 18:00 - вечер "Вспоминаем стихи Михаила Анищенко", поэтический свободный микрофон. Ведущий - поэт Евгений Чепурных.
Последние комментарии
Прекрасно и замечательно, других слов нет!
Спасибо
А ведь мозг некоторых (скорее, его отсутствие) заставит туловище пойти на эту "лекцию".
Отличный проект! И теперь в нашем городе.
он до сих пор работает с детьми? прошу внимания педагогов и родителей, и правоохранительных органов! его нельзя к детям подпускать! он педофил! мы ездили с классом в турпоездку на 3 суток под его руководством (это было более 20 лет назад), и он ко мне приставал! я была слишком труслива, чтоб рассказать об этом кому-нибудь((