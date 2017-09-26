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Литература Культура

Стала известна программа мероприятий Всероссийского литературного фестиваля им. Анищенко

САМАРА. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Стала известна программа мероприятий, приуроченных к V Всероссийскому литературному фестивалю имени Михаила Анищенко, сообщила пресс-служба областного отделения Союза писателей.

Фестиваль откроется в самарской галерее "Новое пространство" 29 сентября в 11:00.

3 октября в 18:00 в "Новом пространстве" состоится поэтический вечер поэта Германа Лукомникова (Москва).

4 октября в 18:00 творческий вечер к 90-летию со дня рождения поэта Петра Александрова (1927-1999) "Дорога духа не кончается…". Ведущий - краевед, исследователь самарской литературы Георгий Квантришвили.

13 октября, в 18:00 - вечер "Вспоминаем стихи Михаила Анищенко", поэтический свободный микрофон. Ведущий - поэт Евгений Чепурных.

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