Сызранский писатель Олег Корниенко стал дипломантом международного конкурса им. А. Куприна в Крыму

В конце сентября в Крыму подвели итоги 4-го международного литературного конкурса на соискание премии им. Александра Куприна (2017 год).
В конкурсе приняли участие 142 автора из Беларуси, Германии, ДНР, Израиля. России, США, Украины, Польши и других стран.
Дипломом "За художественное мастерство" с публикацией в альманахе "Белая скала" (Симферополь) награжден сызранский прозаик Олег Корниенко, участвовавший в номинации "Лучшая повесть или рассказ" с произведением "Экипаж".
Это четвертая награда у произведения, рассказывающего о войне в Афганистане, в которой участвовал сам автор.
В 2016 г. повесть опубликовали в журнале "Новый свет", а затем издали отдельной книжкой в Канаде. Награждение победителей конкурса состоится 15 октября 2017 г. в Крымской республиканской научной библиотеке им И.Франко в Симферополе.
Последние комментарии
Прекрасно и замечательно, других слов нет!
Спасибо
А ведь мозг некоторых (скорее, его отсутствие) заставит туловище пойти на эту "лекцию".
Отличный проект! И теперь в нашем городе.
он до сих пор работает с детьми? прошу внимания педагогов и родителей, и правоохранительных органов! его нельзя к детям подпускать! он педофил! мы ездили с классом в турпоездку на 3 суток под его руководством (это было более 20 лет назад), и он ко мне приставал! я была слишком труслива, чтоб рассказать об этом кому-нибудь((