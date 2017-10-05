Сызранский писатель Олег Корниенко стал дипломантом международного конкурса им. А. Куприна в Крыму

В конце сентября в Крыму подвели итоги 4-го международного литературного конкурса на соискание премии им. Александра Куприна (2017 год).

В конкурсе приняли участие 142 автора из Беларуси, Германии, ДНР, Израиля. России, США, Украины, Польши и других стран.

Дипломом "За художественное мастерство" с публикацией в альманахе "Белая скала" (Симферополь) награжден сызранский прозаик Олег Корниенко, участвовавший в номинации "Лучшая повесть или рассказ" с произведением "Экипаж".

Это четвертая награда у произведения, рассказывающего о войне в Афганистане, в которой участвовал сам автор.

В 2016 г. повесть опубликовали в журнале "Новый свет", а затем издали отдельной книжкой в Канаде. Награждение победителей конкурса состоится 15 октября 2017 г. в Крымской республиканской научной библиотеке им И.Франко в Симферополе.