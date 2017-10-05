Сотрудника Росгвардии подозревают в получении взятки от незаконно хранившего оружие человека

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении бывшего инспектора отдела лицензионно-разрешительных работ по Самаре и Волжскому району управления Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ по Самарской области. Его подозревают в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

По версии следствия, 22 сентября 2017 г. подозреваемый на рабочем месте получил от гражданина первую часть требуемой взятки — 5 тыс. руб. за несоставление протокола о незаконном хранении оружия. 27 сентября правоохранителю передали оставшуюся часть взятки — 16 тыс. рублей. Расследование уголовного дела продолжается.