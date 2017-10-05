Не стало солистки Самарского театра оперы и балета Татьяны Кассаевой

В среду, 5 октября, на 56-м году жизни скончалась солистка Самарского театра оперы и балета Татьяна Кассаева.
Татьяна Кассаева получила музыкальное образование в Одесской консерватории по специальности "сольное пение". С 1994 г. она работала в Самарском академическом театре оперы и балета, с которым связала всю свою творческую жизнь.
На сцене Татьяна Кассаева создала десятки ярких музыкальных и сценических образов, среди которых Флора, Аннина ("Травиата" Дж. Верди), Жрица ("Аида" Дж. Верди), Мерседес, Микаэла ("Кармен" Ж. Бизе), Татьяна Ларина ("Евгений Онегин" П. Чайковского), Иоланта ("Иоланта" П. Чайковского), Кума ("Чародейка" П. Чайковского), Лиза, Маша ("Пиковая дама" П. Чайковского), Земфира ("Алеко" С. Рахманинова), Домна Сабурова ("Царская невеста" Н. Римского-Корсакова), Ткачиха ("Сказка о царе Салтане" Н. Римского-Корсакова), Няня Ярославны ("Князь Игорь" А. Бородина) и многие другие.
Прощание с Татьяной Кассаевой пройдет 7 октября, в 10:30, в Доме актера (ул. Вилоновская, 24).
Последние комментарии
Всеволоду Эмильевичу Мейерхольду писали нечто подобное в начале 20 века....Но он великий режиссер
отчего режиссер провинциального театра считает себя вправе исправлять замысел Островского?Самомнение -это еще не право переделывать классику.Особенно.опошляя все это современными песенками
Смело)
Только что пришли из театра, премьера прошла шикарно! Всей семье очень понравилось. Спектакль шел немного дольше запланированного, но прибавленное время не стало лишним. Одним словом- отлично!
9 апреля были на премьерном показе "История лошади". Сказать, что понравилось, значит не сказать ничего. Замечательная хореография. Такого проникновенного повествования не видел очень дано, временами от нахлынувших чувств перехватывало горло и буквально слёзы душили. Этой премьерой задана очень высокая планка и радует то, что в спектакле в основном занята молодёжь. Спектакль по времени большой и всё время пока он шёл, зал был в постоянном напряжении, которое ни на минуту не отпускало. Актёры отдавались игре настолько полно и стаким накалом, что я бы назвал их игру - высоким напряжением искусства. И почему-то мне в какой-то момент показалось что в зале присутствует дух Петра Монастырского. Вот такие впечатления от просмотра.